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Veja o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco no Brasileirão

Equipes se enfrentaram no Maracanã

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 22:30
Atualizado há 20 minutos
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Lucho Acosta comemorando gol ao lado de Guga
Jogo era válido pelo Brasileirão (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Fluminense e Vasco se enfrentaram neste sábado (5), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Lucho Acosta, que substituiu Paulo Henrique Ganso na segunda etapa, a equipe comandada por Marcão superou o rival no Maracanã.

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O time comandado por Pedro Emanuel segue vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, garantido nas semifinais e nas quartas de final, respectivamente. Por sua vez, o Tricolor ostenta uma posição superior na tabela do Campeonato Brasileiro e disputará as quartas de final da Copa Libertadores contra o Platense.

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O primeiro gol do jogo veio aos 15 minutos do segundo tempo para o Fluminense. Lucho Acosta, que havia acabado de entrar no lugar de Paulo Henrique Ganso, recebeu cruzamento de Soteldo, antecipou-se à marcação de Lucas Piton, dominou a bola na área e bateu, superando o goleiro Leonardo Jardim.

Veja o gol da partida:

Nonato conduzindo a bola contra o Vasco
Fluminense e Vasco duelaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Brasileirão?

Vasco controla o primeiro tempo

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

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Fluminense se recupera e abre o placar

O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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