Thiago Mendes exalta atuação do Vasco em derrota para o Fluminense: 'Detalhes'

O Vasco teve mais posse de bola, mas faltou efetividade na noite deste sábado (5), no Maracanã, e a equipe comandada por Pedro Emanuel perdeu o clássico com o Fluminense pelo placar de 1 a 0. Após a partida, o volante Thiago Mendes exaltou a atuação do Cruz-Maltino e lamentou os detalhes que custaram o resultado.

"Nosso time criou bastante. Infelizmente não concluímos certo ao gol. Infelizmente tivemos desatenção no gol. Mas nosso time está de parabéns pela garra, determinação, empenho… Infelizmente é o futebol. Nem sempre o time que está melhor, como é meu ponto de vista, ganha. Os pequenos detalhes fazem a diferença. Agora é levantar a cabeça, pois não tem nada perdido. É continuar trabalhando para tirar o Vasco dessa situação", disse Thiago Mendes ao SporTV.

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Com resultado, o Fluminense chega a 45 pontos e passa o Bahia na classificação, ficando na quarta colocação. Já o Vasco segue no Z-4 com apenas 25 pontos conquistados.

Thiago Mendes em ação na derrota do Vasco (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Vasco peca no segundo tempo

Foi um primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

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O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim.

Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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