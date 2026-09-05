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Lodi minimiza fim da sequência invicta do Atlético: 'Não ia ficar o ano todo'

Galo viu invencibilidade de 14 partidas ser interrompida na derrota deste sábado

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
05/09/2026 21:29
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Lodi em São Paulo x Atlético~ (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lodi em São Paulo x Atlético~ (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 neste sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo viu chegar ao fim a invencibilidade na temporada, que já durava 14 partidas. Após a partida, Renan Lodi comentou o fim da sequência e tratou a derrota com naturalidade. O lateral reconheceu que, em algum momento, a série seria interrompida, mas destacou que o time precisa levantar a cabeça e já projetou os próximos compromissos da temporada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 neste sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo viu chegar ao fim a invencibilidade na temporada, que já durava 14 partidas. Após a partida, Renan Lodi comentou o fim da sequência e tratou a derrota com naturalidade. O lateral reconheceu que, em algum momento, a série seria interrompida, mas destacou que o time precisa levantar a cabeça e já projetou os próximos compromissos da temporada.

Para Lodi, o fim da invencibilidade faz parte da trajetória da equipe, mesmo durante o bom momento vivido pelo Atlético. O jogador ressaltou que o time não poderia permanecer invicto durante toda a temporada e destacou a importância de seguir focado nas competições que ainda estão pela frente.

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—Eu acho que faz parte dessa derrota. A gente não ia ficar invicto o ano todo. Uma hora essa sequência ia acabar, aconteceu hoje, mas tem muita coisa pela frente. Esse é um dos campeonatos também que a gente está disputando. Sabemos que é muito importante pontuar nele — afirmou.

O lateral também já projetou a sequência do Atlético e pediu foco nos próximos desafios. O Galo terá pela frente o Santos, pela Copa Sul-Americana, antes de voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro diante do Fluminense.

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—Agora, a partir de amanhã, já muda a chave outra vez. Tem o Santos pela Sul-Americana e depois Fluminense, e volta a chave no Brasileiro de novo, porque é importante pontuar para distanciar o mais rápido possível dos pontos lá de baixo. Então, faz parte. A invencibilidade acabou hoje, agora vamos seguir trabalhando", completou Lodi.

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Lodi em disputa em São Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapres)
Lodi em disputa em São Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapres)

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