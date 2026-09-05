Dê suas notas: Fluminense vence o Vasco com brilho de Lucho Acosta

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, na noite deste sábado (5), em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano Acosta, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória do Tricolor no Maracanã. Avalie os jogadores dos dois times:

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Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

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Fluminense se recupera e abre o placar

O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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