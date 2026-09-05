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Iago revela pedido de Dorival antes de marcar pelo São Paulo

Iago marcou o segundo gol do São Paulo na vitória

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/09/2026 22:30
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Iago foi um dos destaques da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado (5), no Morumbis. O lateral-esquerdo marcou o segundo gol da partida, de cabeça, e ganhou ainda mais força na disputa por posição no elenco de Dorival Júnior. Foi o primeiro gol do atleta, que chegou nesta janela, com a camisa do Tricolor.

Após a partida, Iago revelou que o técnico havia pedido para que os jogadores pisassem mais na área. O lateral aproveitou a orientação, apareceu como elemento surpresa e foi premiado com o gol.

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- O Dorival tem essa liberdade para a gente. Falou durante a semana para a gente pisar na área. Então, pisei na área e fui feliz, coroado por fazer o gol - afirmou.

Em entrevista após o jogo, Iago também falou sobre a disputa por posição. Contra o Atlético, Wendell quem começou entre os titulares. Iago entrou após o intervalo, assim como Luciano - que também marcou.

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- A gente sabe que o Wendell é um grande jogador também. Eu vim para ajudar. Independentemente de quem está jogando, está ajudando o time. É em prol do São Paulo. Quem estiver em campo sempre vai dar o seu melhor para ajudar o São Paulo a vencer - afirmou.

iago comemorando gol
(Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo FC)<br><br>

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Como foi a vitória do São Paulo?

São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado (5), no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação dominante do Tricolor, Luciano e Iago marcaram os gols da vitória.

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Com o resultado, o time de Dorival Júnior ganhou um pouco mais de tranquilidade na tabela. O São Paulo subiu para a 10ª colocação, com 33 pontos, enquanto o Atlético-MG permanece em 8º, com 36. O Galo estava invicto havia 14 jogos.

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