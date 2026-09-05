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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (05/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 06:00
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Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense
Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O sábado (5) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com jogos pelos principais campeonatos europeus e uma rodada movimentada no futebol brasileiro. Os destaques ficam para Manchester City x Coventry City, Inter de Milão x Napoli, Schalke 04 x Bayern de Munique e Fluminense x Vasco.

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Campeonato Inglês

8h30 – Newcastle United x Bournemouth – ESPN e Disney+
11h – Manchester City x Coventry City – ESPN e Disney+
11h – Brentford x Sunderland – ESPN 4 e Disney+
11h – Brighton x Leeds United – Disney+
11h – Fulham x Crystal Palace – Disney+
11h – Nottingham Forest x Tottenham – Disney+
13h30 – Hull City x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

8h30 – Preston North End x Blackburn Rovers – ESPN 4 e Disney+
11h – Burnley x Bristol City – N Sports
16h – Swansea City x Wrexham – ESPN 4 e Disney+

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Campeonato Italiano

10h – Fiorentina x Torino – SportyNet (YouTube) e Disney+
13h – Inter de Milão x Napoli – ESPN e Disney+
15h45 – Roma x Atalanta – Disney+

Campeonato Alemão

10h30 – Hoffenheim x Borussia Dortmund – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Bayer Leverkusen x Union Berlin – OneFootball
10h30 – Borussia Mönchengladbach x Elversberg – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Werder Bremen x RB Leipzig – CazéTV e OneFootball
10h30 – Paderborn x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball
13h30 – Schalke 04 x Bayern de Munique – Sportv e OneFootball

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Espanhol

11h15 – Athletic Bilbao x Atlético de Madrid – SportyNet (TV e YouTube)
13h30 – Rayo Vallecano x Racing Santander – CazéTV
16h – Villarreal x Deportivo La Coruña – SportyNet (TV e YouTube)

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Campeonato Holandês

11h30 – NEC Nijmegen x Feyenoord – Disney+
15h – Ajax x PSV – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Francês

12h15 – Lens x Lorient – CazéTV
15h45 – Le Havre x Brest – CazéTV
15h45 – Nice x Le Mans – CazéTV

Campeonato Saudita

12h55 – Al Taawoun x Al Fateh – Canal GOAT
15h – Al Ittihad x Al Nassr – Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Turco

14h – Fenerbahçe x Besiktas – Disney+

Campeonato Português

14h – Alverca x Braga – N Sports e Disney+
14h – Marítimo x Benfica – Disney+
16h30 – Sporting x Nacional da Madeira – N Sports e Disney+

Campeonato Belga

15h45 – St. Truiden x RAAL La Louvière – DAZN

Campeonato Brasileiro

16h – RB Bragantino x Bahia – Premiere
18h30 – São Paulo x Atlético-MG – Premiere
21h – Fluminense x Vasco – Sportv e Premiere

John Kennedy, do Fluminense, disputando bola com Paulo Henrique do Vasco
John Kennedy em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

16h – Goiás x Fortaleza – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
16h – Novorizontino x Avaí – Disney+
18h – Juventude x Atlético-GO – Canal GOAT, Xsports e Disney+
18h30 – Ceará x Sport – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

16h30 – Ferroviária x Flamengo – Globo, ge tv, Sportv, TV Brasil e UOL Esporte
16h30 – São Paulo x Grêmio – Globo e Sportv 2

Campeonato Argentino

19h – San Lorenzo x Talleres – ESPN 4 e Disney+

MLS

20h30 – Charlotte x Houston Dynamo – Apple TV
20h30 – Columbus Crew x Colorado Rapids – Apple TV
20h30 – Cincinnati x DC United – Apple TV
20h30 – Inter Miami x Atlanta United – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
20h30 – Orlando City x San Diego – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Montreal – Apple TV
20h30 – Toronto x Chicago Fire – Apple TV
21h30 – Austin x San Jose Earthquakes – Apple TV
21h30 – Dallas x Sporting Kansas City – Apple TV
21h30 – Seattle Sounders x New York Red Bulls – Apple TV
22h30 – LA Galaxy x New England Revolution – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Los Angeles FC – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Minnesota United – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x St. Louis City – Apple TV

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Campeonato Mexicano

22h – América-MEX x Tijuana – SportyNet (TV e YouTube)
0h* – Atlas x Atlante – SportyNet (TV e YouTube)
*Jogo na madrugada no domingo

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