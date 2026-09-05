O sábado (5) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com jogos pelos principais campeonatos europeus e uma rodada movimentada no futebol brasileiro. Os destaques ficam para Manchester City x Coventry City, Inter de Milão x Napoli, Schalke 04 x Bayern de Munique e Fluminense x Vasco.

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Campeonato Inglês

8h30 – Newcastle United x Bournemouth – ESPN e Disney+

11h – Manchester City x Coventry City – ESPN e Disney+

11h – Brentford x Sunderland – ESPN 4 e Disney+

11h – Brighton x Leeds United – Disney+

11h – Fulham x Crystal Palace – Disney+

11h – Nottingham Forest x Tottenham – Disney+

13h30 – Hull City x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+

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Campeonato Inglês – Segunda Divisão

8h30 – Preston North End x Blackburn Rovers – ESPN 4 e Disney+

11h – Burnley x Bristol City – N Sports

16h – Swansea City x Wrexham – ESPN 4 e Disney+

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Campeonato Italiano

10h – Fiorentina x Torino – SportyNet (YouTube) e Disney+

13h – Inter de Milão x Napoli – ESPN e Disney+

15h45 – Roma x Atalanta – Disney+

Campeonato Alemão

10h30 – Hoffenheim x Borussia Dortmund – Canal GOAT e OneFootball

10h30 – Bayer Leverkusen x Union Berlin – OneFootball

10h30 – Borussia Mönchengladbach x Elversberg – Canal GOAT e OneFootball

10h30 – Werder Bremen x RB Leipzig – CazéTV e OneFootball

10h30 – Paderborn x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball

13h30 – Schalke 04 x Bayern de Munique – Sportv e OneFootball

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Campeonato Espanhol

11h15 – Athletic Bilbao x Atlético de Madrid – SportyNet (TV e YouTube)

13h30 – Rayo Vallecano x Racing Santander – CazéTV

16h – Villarreal x Deportivo La Coruña – SportyNet (TV e YouTube)

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Campeonato Holandês

11h30 – NEC Nijmegen x Feyenoord – Disney+

15h – Ajax x PSV – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Francês

12h15 – Lens x Lorient – CazéTV

15h45 – Le Havre x Brest – CazéTV

15h45 – Nice x Le Mans – CazéTV

Campeonato Saudita

12h55 – Al Taawoun x Al Fateh – Canal GOAT

15h – Al Ittihad x Al Nassr – Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Turco

14h – Fenerbahçe x Besiktas – Disney+

Campeonato Português

14h – Alverca x Braga – N Sports e Disney+

14h – Marítimo x Benfica – Disney+

16h30 – Sporting x Nacional da Madeira – N Sports e Disney+

Campeonato Belga

15h45 – St. Truiden x RAAL La Louvière – DAZN

Campeonato Brasileiro

16h – RB Bragantino x Bahia – Premiere

18h30 – São Paulo x Atlético-MG – Premiere

21h – Fluminense x Vasco – Sportv e Premiere

John Kennedy em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

16h – Goiás x Fortaleza – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+

16h – Novorizontino x Avaí – Disney+

18h – Juventude x Atlético-GO – Canal GOAT, Xsports e Disney+

18h30 – Ceará x Sport – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

16h30 – Ferroviária x Flamengo – Globo, ge tv, Sportv, TV Brasil e UOL Esporte

16h30 – São Paulo x Grêmio – Globo e Sportv 2

Campeonato Argentino

19h – San Lorenzo x Talleres – ESPN 4 e Disney+

MLS

20h30 – Charlotte x Houston Dynamo – Apple TV

20h30 – Columbus Crew x Colorado Rapids – Apple TV

20h30 – Cincinnati x DC United – Apple TV

20h30 – Inter Miami x Atlanta United – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV

20h30 – Orlando City x San Diego – Apple TV

20h30 – Philadelphia Union x Montreal – Apple TV

20h30 – Toronto x Chicago Fire – Apple TV

21h30 – Austin x San Jose Earthquakes – Apple TV

21h30 – Dallas x Sporting Kansas City – Apple TV

21h30 – Seattle Sounders x New York Red Bulls – Apple TV

22h30 – LA Galaxy x New England Revolution – Apple TV

22h30 – Real Salt Lake x Los Angeles FC – Apple TV

23h30 – Portland Timbers x Minnesota United – Apple TV

23h30 – Vancouver Whitecaps x St. Louis City – Apple TV

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Campeonato Mexicano

22h – América-MEX x Tijuana – SportyNet (TV e YouTube)

0h* – Atlas x Atlante – SportyNet (TV e YouTube)

*Jogo na madrugada no domingo

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