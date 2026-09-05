Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (05/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (5) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com jogos pelos principais campeonatos europeus e uma rodada movimentada no futebol brasileiro. Os destaques ficam para Manchester City x Coventry City, Inter de Milão x Napoli, Schalke 04 x Bayern de Munique e Fluminense x Vasco.
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Campeonato Inglês
8h30 – Newcastle United x Bournemouth – ESPN e Disney+
11h – Manchester City x Coventry City – ESPN e Disney+
11h – Brentford x Sunderland – ESPN 4 e Disney+
11h – Brighton x Leeds United – Disney+
11h – Fulham x Crystal Palace – Disney+
11h – Nottingham Forest x Tottenham – Disney+
13h30 – Hull City x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+
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Campeonato Inglês – Segunda Divisão
8h30 – Preston North End x Blackburn Rovers – ESPN 4 e Disney+
11h – Burnley x Bristol City – N Sports
16h – Swansea City x Wrexham – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
10h – Fiorentina x Torino – SportyNet (YouTube) e Disney+
13h – Inter de Milão x Napoli – ESPN e Disney+
15h45 – Roma x Atalanta – Disney+
Campeonato Alemão
10h30 – Hoffenheim x Borussia Dortmund – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Bayer Leverkusen x Union Berlin – OneFootball
10h30 – Borussia Mönchengladbach x Elversberg – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Werder Bremen x RB Leipzig – CazéTV e OneFootball
10h30 – Paderborn x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball
13h30 – Schalke 04 x Bayern de Munique – Sportv e OneFootball
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Espanhol
11h15 – Athletic Bilbao x Atlético de Madrid – SportyNet (TV e YouTube)
13h30 – Rayo Vallecano x Racing Santander – CazéTV
16h – Villarreal x Deportivo La Coruña – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Holandês
11h30 – NEC Nijmegen x Feyenoord – Disney+
15h – Ajax x PSV – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Francês
12h15 – Lens x Lorient – CazéTV
15h45 – Le Havre x Brest – CazéTV
15h45 – Nice x Le Mans – CazéTV
Campeonato Saudita
12h55 – Al Taawoun x Al Fateh – Canal GOAT
15h – Al Ittihad x Al Nassr – Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Turco
14h – Fenerbahçe x Besiktas – Disney+
Campeonato Português
14h – Alverca x Braga – N Sports e Disney+
14h – Marítimo x Benfica – Disney+
16h30 – Sporting x Nacional da Madeira – N Sports e Disney+
Campeonato Belga
15h45 – St. Truiden x RAAL La Louvière – DAZN
Campeonato Brasileiro
16h – RB Bragantino x Bahia – Premiere
18h30 – São Paulo x Atlético-MG – Premiere
21h – Fluminense x Vasco – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
16h – Goiás x Fortaleza – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
16h – Novorizontino x Avaí – Disney+
18h – Juventude x Atlético-GO – Canal GOAT, Xsports e Disney+
18h30 – Ceará x Sport – Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
16h30 – Ferroviária x Flamengo – Globo, ge tv, Sportv, TV Brasil e UOL Esporte
16h30 – São Paulo x Grêmio – Globo e Sportv 2
Campeonato Argentino
19h – San Lorenzo x Talleres – ESPN 4 e Disney+
MLS
20h30 – Charlotte x Houston Dynamo – Apple TV
20h30 – Columbus Crew x Colorado Rapids – Apple TV
20h30 – Cincinnati x DC United – Apple TV
20h30 – Inter Miami x Atlanta United – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
20h30 – Orlando City x San Diego – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Montreal – Apple TV
20h30 – Toronto x Chicago Fire – Apple TV
21h30 – Austin x San Jose Earthquakes – Apple TV
21h30 – Dallas x Sporting Kansas City – Apple TV
21h30 – Seattle Sounders x New York Red Bulls – Apple TV
22h30 – LA Galaxy x New England Revolution – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Los Angeles FC – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Minnesota United – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x St. Louis City – Apple TV
Campeonato Mexicano
22h – América-MEX x Tijuana – SportyNet (TV e YouTube)
0h* – Atlas x Atlante – SportyNet (TV e YouTube)
*Jogo na madrugada no domingo
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