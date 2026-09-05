O São Paulo está definido para enfrentar o Atlético-MG neste sábado (5), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. De olho no duelo contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira, Dorival Júnior optou por preservar alguns dos principais jogadores e mandará a campo uma equipe mais alternativa.

Rafael será o titular no gol, enquanto a defesa terá Domingos Duarte, Arboleda e Sabino. Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho e Wendell completam, com Lucas e Wendell como ala. No ataque, Artur, Luciano e Gustavo Santana formam o trio ofensivo.

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São Paulo vem de vitória contra o Bragantino (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Veja a escalação do São Paulo

O Tricolor chega escalado com Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho e Wendell; Artur, Luciano e Gustavo Santana.

O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.

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Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36.

O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Atlético-MG não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.

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Veja onde assistir São Paulo x Atlético

A bola rola às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida será transmitida pelo Premiere.