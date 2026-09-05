Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo define escalação para enfrentar o Atlético com mudanças

Tricolor vai a campo contra o Galo neste sábado

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/09/2026 17:21
Favorite o Lance! no Google
Dorival Júnior pelo São Paulo
Tricolor está escalado para enfrentar o Galo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O São Paulo está definido para enfrentar o Atlético-MG neste sábado (5), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. De olho no duelo contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira, Dorival Júnior optou por preservar alguns dos principais jogadores e mandará a campo uma equipe mais alternativa.

Rafael será o titular no gol, enquanto a defesa terá Domingos Duarte, Arboleda e Sabino. Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho e Wendell completam, com Lucas e Wendell como ala. No ataque, Artur, Luciano e Gustavo Santana formam o trio ofensivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo
São Paulo vem de vitória contra o Bragantino (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Veja a escalação do São Paulo

O Tricolor chega escalado com Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho e Wendell; Artur, Luciano e Gustavo Santana.

O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.

continua após a publicidade

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36.

O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Atlético-MG não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.

continua após a publicidade

Veja onde assistir São Paulo x Atlético

A bola rola às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida será transmitida pelo Premiere.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Welington, ex-São Paulo, marcou um golaço em jogo na Inglaterra (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo

Ex-jogador do São Paulo marca golaço em jogo na Inglaterra

Há 5 horas
São Paulo x Atlético

Futebol Nacional

São Paulo x Atlético: Tricolor busca afirmação e Galo manter boa fase

Há 10 horas
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Há 10 horas
Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Futebol Nacional

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Há 13 horas
Nicolas do São Paulo

São Paulo

Quarteto retorna ao Sub-20 do São Paulo após passagem pelo profissional

Há 23 horas
Carlos Sadi no conselho do São Paulo

São Paulo

Quem é Carlos Sadi, possível vice do São Paulo que admitiu ser 'elitista'?

Há 1 dia
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Atlético Mineiro

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Carlos Sadi com camisa do São Paulo

Cotado para vice do São Paulo, Carlos Sadi viraliza: 'Sou mesmo elitista'

Cédric com a camisa do São Paulo

São Paulo corre para dar destino a quatro afastados

Wilton Pereira Sampaio apitará a partida entre Cienciano e Torque na Sul-Americana

Sul-Americana: Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas

Nicco do São Paulo pela Seleção

Joia do São Paulo entra na mira de gigantes da Europa

Dorival Júnior pelo São Paulo

São Paulo define planos até o final da janela de transferências

Lateral assina vínculo de empréstimo com clube eslovaco até julho de 2027 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo acerta empréstimo de Maik para clube europeu

Luan São Paulo

São Paulo encaminha rescisão com Luan; veja detalhes

Presidente aguarda confirmação do Conselho Deliberativo sobre proposta de nova gestora de ingressos (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Suposto áudio vazado de presidente do São Paulo revela novo prazo para pagamento

Gustavo Santana comemorando gol pelo São Paulo

Como o São Paulo garimpa os garotos que Dorival tem usado?

Olten Ayres presidente do CD do São Paulo em coletiva

Olten cria comissão para analisar contrato da Ticketmaster no São Paulo

Hernanes

Profeta de volta? Hernanes retorna ao CT do São Paulo

Sabino amplia para o São Paulo em duelo contra o Bolívar (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Dinheiro da Ticketmaster pode pagar atrasados do elenco do São Paulo