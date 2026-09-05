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Domínguez analisa derrota do Atlético e aponta fator decisivo

Galo perdeu por 2 a 0 para o São Paulo e viu o fim da invencibilidade de 14 jogos

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
05/09/2026 21:12
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Domínguez São Paulo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez São Paulo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 neste sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o resultado e apontou o desgaste acumulado pela equipe como um dos fatores para a atuação abaixo do esperado. Segundo o treinador, além do aspecto físico, o Atlético também sentiu o desgaste mental provocado pela sequência pesada de jogos, especialmente pelo duelo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 neste sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o resultado e apontou o desgaste acumulado pela equipe como um dos fatores para a atuação abaixo do esperado. Segundo o treinador, além do aspecto físico, o Atlético também sentiu o desgaste mental provocado pela sequência pesada de jogos, especialmente pelo duelo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

Domínguez reconheceu que, em algum momento, a invencibilidade chegaria ao fim e destacou que a sequência das últimas semanas teve um peso importante no desempenho da equipe diante do São Paulo. Para o treinador, o desgaste não se limitou ao aspecto físico, mas também envolveu a parte mental dos jogadores.

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— Sabíamos que poderia acontecer. Viemos com uma sequência importante, sobretudo nas últimas duas semanas. Não é só o esforço físico e futebolístico, mas também mental. Tivemos pela frente uma sequência de jogos, e o rival teve uma semana de trabalho ou duas e estava animado devido ao último triunfo. Hoje foi difícil, sentiu-se o desgaste da chave contra o rival. Temos que continuar — afirmou Domínguez.

O treinador também comentou os desfalques que o Atlético teve para a partida. Domínguez ressaltou que, mesmo com a força máxima à disposição, a derrota poderia ter acontecido diante do contexto vivido pela equipe. O técnico ainda reforçou a confiança no elenco e destacou que o Galo está entre os poucos clubes brasileiros que seguem disputando três competições na temporada.

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— Sabíamos que ia acontecer algum dia uma partida em que iríamos sofrer como sofremos hoje. Falamos com os jogadores disso. Depois de avançar em uma chave difícil contra o rival, pelo clássico que fizemos e pelo investimento que o clube fez para todo o ano. Se tivéssemos a força máxima, a derrota poderia acontecer também. Continuo acreditando nos jogadores e no grupo. São apenas quatro times que estão em três competições, e nós somos um deles — completou o treinador.

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Domínguez São Paulo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez São Paulo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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