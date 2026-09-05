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Veja gols em São Paulo x Atlético-MG: Luciano e Iago marcam

Equipes se enfrentam no Morumbis

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 20:09
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Jogadores do São Paulo comemorando gol
Jogo entre São Paulo e Atlético é válido pelo Brasileirão (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (5), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados na competição, a equipe comandada por Eduardo Domínguez chega em momento superior ao do time mandante, que soma apenas um triunfo no mesmo recorte.

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Ambas as equipes seguem vivas na Copa Sul-Americana, embora em lados opostos do chaveamento. O Tricolor enfrentará o Boca Juniors nas quartas de final, enquanto o Galo medirá forças com o Santos na mesma fase do torneio continental.

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O primeiro gol do jogo veio aos 22 minutos de jogo para colocar os mandantes à frente do placar. Luciano recebeu passe cruzado de Artur e, na pequena área, finalizou sem dificuldades. Cerca de um minuto e meio depois, Iago Borduchi ampliou de cabeça; o jogador recebeu passe de Lucas Ramon e fez o segundo para o São Paulo.

Veja os gols da partida:

Dorival Jr e Eduardo Domínguez se cumprimentando
SÃO PAULO (SP), 05.09.2026 - Futebol / São Paulo x Atlético-MG - 0 técnico Dorival Jr do São Paulo, durante partida entre São Paulo e Atlético-MG, válida pela 26a rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada no Estádio Morumbis, neste sábado (05).(Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

Veja a escalação do São Paulo

O Tricolor chega escalado com Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho e Wendell; Artur, Luciano e Gustavo Santana.

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O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36.

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O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Atlético-MG não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.

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