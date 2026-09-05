Veja gols em São Paulo x Atlético-MG: Luciano e Iago marcam
Equipes se enfrentam no Morumbis
São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (5), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados na competição, a equipe comandada por Eduardo Domínguez chega em momento superior ao do time mandante, que soma apenas um triunfo no mesmo recorte.
➡️Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas
Ambas as equipes seguem vivas na Copa Sul-Americana, embora em lados opostos do chaveamento. O Tricolor enfrentará o Boca Juniors nas quartas de final, enquanto o Galo medirá forças com o Santos na mesma fase do torneio continental.
O primeiro gol do jogo veio aos 22 minutos de jogo para colocar os mandantes à frente do placar. Luciano recebeu passe cruzado de Artur e, na pequena área, finalizou sem dificuldades. Cerca de um minuto e meio depois, Iago Borduchi ampliou de cabeça; o jogador recebeu passe de Lucas Ramon e fez o segundo para o São Paulo.
Veja os gols da partida:
September 5, 2026
September 5, 2026
Veja a escalação do São Paulo
O Tricolor chega escalado com Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho e Wendell; Artur, Luciano e Gustavo Santana.
O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.
Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36.
O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Atlético-MG não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vasco
Com reforço de titular, Vasco está escalado para enfrentar o FluminenseHá 11 minutos
Botafogo
Botafogo contorna imbróglio e avança pela contratação de ZiyechHá 51 minutos
Botafogo
Quem do Botafogo Ancelotti deve observar no jogo contra o Palmeiras?Há 1 hora
Atlético Mineiro
Atlético está escalado para enfrentar o São Paulo pelo BrasileirãoHá 2 horas
São Paulo
São Paulo define escalação para enfrentar o Atlético com mudançasHá 2 horas
Santos
Com Arthur, Santos divulga relacionados para enfrentar o Inter; Neymar é desfalqueHá 5 horas
Mais LANCE!