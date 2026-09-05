Atlético está escalado para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o São Paulo em jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (5) às 18h30 no Morumbis.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez tem desfalques importantes na equipe titular. Éverson, Ruan e Maycon estão fora da partida, enquanto Fred também foi poupado pelo treinador. Mesmo com as mudanças por necessidade e opção, Domínguez mantém a base da equipe que vem sendo utilizada nas principais partidas da temporada.

continua após a publicidade

Dessa maneira, o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Tomás Cuello, Natanael, Vitão e Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño e Alexsander; Victor Hugo, Bernard e Reinier.

Como chegam São Paulo e Atlético-MG

O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.

continua após a publicidade

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36.

O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Atlético-MG não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.

continua após a publicidade

Confira a arbitragem e as escalações de São Paulo x Atlético-MG

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 26ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira (04), às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino e Lucas Ramo;, Marcos Antônio, Danielzinho e Luciano; Artur, Wendell e Gustavo Santana

continua após a publicidade

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Tomás Cuello, Natanael, Vitão e Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño e Alexsander; Victor Hugo, Bernard e Reinier.

Camisa Atlético no Morumbis (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.