Atlético está escalado para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30 no Morumbis
O Atlético está escalado para enfrentar o São Paulo em jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (5) às 18h30 no Morumbis.
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Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez tem desfalques importantes na equipe titular. Éverson, Ruan e Maycon estão fora da partida, enquanto Fred também foi poupado pelo treinador. Mesmo com as mudanças por necessidade e opção, Domínguez mantém a base da equipe que vem sendo utilizada nas principais partidas da temporada.
Dessa maneira, o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Tomás Cuello, Natanael, Vitão e Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño e Alexsander; Victor Hugo, Bernard e Reinier.
Como chegam São Paulo e Atlético-MG
O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.
Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36.
O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Atlético-MG não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.
Confira a arbitragem e as escalações de São Paulo x Atlético-MG
SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO - 26ª RODADA
📆 Data e horário: sexta-feira (04), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino e Lucas Ramo;, Marcos Antônio, Danielzinho e Luciano; Artur, Wendell e Gustavo Santana
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Tomás Cuello, Natanael, Vitão e Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño e Alexsander; Victor Hugo, Bernard e Reinier.
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