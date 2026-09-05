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São Paulo domina, vence o Atlético-MG e ganha respiro no Brasileirão

Tricolor venceu o Galo por 2 a 0

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/09/2026 20:27
Atualizado há 23 minutos
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Jogadores do São Paulo comemorando juntos
Iago, do São Paulo, comemora seu gol contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado (5), no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação dominante do Tricolor, Luciano e Iago marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior ganhou um pouco mais de tranquilidade na tabela. O São Paulo subiu para a 10ª colocação, com 33 pontos, enquanto o Atlético-MG permanece em 8º, com 36. O Galo estava invicto havia 14 jogos.

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Primeiro tempo com domínio tricolor e gol anulado

O São Paulo começou melhor e criou as principais chances do primeiro tempo. Luciano, Marcos Antônio e Gustavo Santana tiveram oportunidades, enquanto o Atlético-MG pouco conseguiu ameaçar. Aos 32 minutos, Gustavo Santana tabelou com Lucas Ramon pela direita e marcou de cabeça, mas o gol foi anulado após o VAR apontar impedimento no lateral tricolor. Aos 42 minutos, o Atlético-MG chegou pela primeira vez com perigo. Natanael arriscou de longe, e a bola passou perto do gol de Rafael. O São Paulo seguiu controlando as ações até o fim da primeira etapa.

Morumbis recebe São Paulo x Atlético-MG pelo Brasileirão
São Paulo e Atlético no primeiro tempo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Segundo tempo de gols

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O São Paulo voltou pressionando e quase abriu o placar aos 4 minutos, quando Marcos Antônio acertou um chute colocado que passou raspando o travessão. Na sequência, Gustavo Santana cabeceou para fora. O Atlético respondeu com Cassierra desperdiçando grande chance dentro da pequena área após cruzamento de Fred. E, se até então, o São Paulo não conseguia converter suas finalizações, a situação mudou.

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Aos 20 minutos, o São Paulo abriu o placar. Iago cruzou rasteiro pela esquerda, Artur finalizou cruzado e Luciano apareceu na pequena área para desviar de primeira e marcar. Aos 22 minutos, Lucas Ramon recebeu pela direita e cruzou na medida para Iago. O lateral apareceu na área e, de peixinho, cabeceou com força para marcar o segundo gol do São Paulo no Morumbis. O Tricolor conseguiu manter o domínio até o final.

Luciano, do São Paulo, comemora gol contra o Atlético-MG pelo Brasileirão
Luciano comemorando gol (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Luciano foi o lance capital da partida. O São Paulo vinha pressionando, mas ainda não conseguia transformar o domínio em vantagem. Aos 20 minutos, porém, Iago encontrou Artur, que finalizou cruzado, e Luciano apareceu na pequena área para desviar e abrir o placar. O gol destravou a partida e, apenas dois minutos depois, Iago ampliou de cabeça. O gol tornou o camisa 10 o segundo jogador que mais abriu o placar no Tricolor no século XXI, ultrapassando Rogério Ceni e atrás de Luis Fabiano.

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Deu aula 🏅

Gustavo Santana deu aula como substituto de Calleri. O jovem atacante mostrou presença mais uma vez, brigou com os zagueiros, apareceu bem na área e foi uma das principais armas ofensivas do São Paulo, mesmo com pouca experiência entre os profissionais.

Ficou abaixo 📉

Artur teve uma atuação muito abaixo do esperado. Sem dar sequência às jogadas, acumulou erros técnicos e pouco participou da construção ofensiva.

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✅ Ficha técnica

São Paulo🆚 Atlético-MG
Campeonato Brasileiro -26ª Rodada

📆 Data e horário: sábado (05), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Luciano (1-0); Iago (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Djhordney, Cuello.
🟥 Cartões vermelhos: 

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho (Pablo Maia) e Wendell (Iago); Artur (Djordhney), Luciano (Ferreirinha) e Gustavo Santana (Calleri).

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Tomás Cuello, Natanael, Vitão e Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño (Victor Hugo) e Alexsander; Victor Hugo (Scarpa), Bernard (Fred) e Reinier (Cassiera).

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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