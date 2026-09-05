Com desfalques, o Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco
Tricolor teve baixas de última hora para o clássico
O técnico Marcão definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco, na noite deste sábado (5), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Thiago Silva, preservado, e Hércules, com dores no joelho esquerdo, estão fora do clássico.
Outro desfalque na defesa é o zagueiro Jemmes, que sentiu um problema na coxa direita e não vai para o jogo. Com excessão dos lesionados, Marcão definiu a escalação do Fluminense com força máxima para pegar o Vasco. Veja abaixo:
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Escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco
Fábio; Guga, Ignácio, Millan e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso; Cannobio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.
Contra o Vasco, Fluminense tenta encerrar jejum em clássicos
Além da eliminação recente na Copa do Brasil, o Fluminense busca interromper uma sequência de sete clássicos sem vitória. Curiosamente, o último triunfo sobre um rival carioca aconteceu justamente diante do Vasco, pelo Campeonato Carioca. Por isso, Marcão optou por uma escalação do Fluminense com força para enfrentar o Vasco.
A partida contra o Vasco também abre uma sequência importante no Maracanã. Três dias depois, o Fluminense recebe o Platense pelas quartas de final da Libertadores.
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Em relação ao confronto contra o Athletico-PR, que terminou empatado por 3 a 3 na Arena da Baixada, a escalação do Fluminense não tem nenhuma novidade. Havia expectativa pelas voltas de Thiago Silva e Hércules, mas o zagueiro foi preservado e o volante sentiu dores no joelho esquerdo nos treinamentos e estão fora.
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