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Atlético é derrotado e vê fim da invencibilidade de 14 partidas

Galo teve interrompida a sequência positiva na temporada

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
05/09/2026 20:36
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Lodi em disputa em São Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapres)
Lodi em disputa em São Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapres)
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O Atlético foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 neste sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo viu chegar ao fim a invencibilidade na temporada, que já durava 14 partidas.
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O Atlético foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 neste sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo viu chegar ao fim a invencibilidade na temporada, que já durava 14 partidas.

O Galo vive seu melhor momento na temporada, mas teve a grande sequência interrompida neste sábado. A equipe não sabia o que era derrota havia mais de três meses e acumulava 14 jogos de invencibilidade. Nesse período, foram oito vitórias e seis empates.

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Antes de ser superado pelo São Paulo, o Atlético havia perdido pela última vez no dia 24 de maio, quando foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o Galo não havia mais conhecido uma derrota, até ter a sequência encerrada diante do Tricolor paulista.

Morumbis recebe São Paulo x Atlético-MG pelo Brasileirão
São Paulo e Atlético-MG (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Como foi São Paulo x Atlético?

Primeiro tempo com domínio tricolor e gol anulado

O São Paulo começou melhor e criou as principais chances do primeiro tempo. Luciano, Marcos Antônio e Gustavo Santana tiveram oportunidades, enquanto o Atlético-MG pouco conseguiu ameaçar. Aos 32 minutos, Gustavo Santana tabelou com Lucas Ramon pela direita e marcou de cabeça, mas o gol foi anulado após o VAR apontar impedimento no lateral tricolor. Aos 42 minutos, o Atlético-MG chegou pela primeira vez com perigo. Natanael arriscou de longe, e a bola passou perto do gol de Rafael. O São Paulo seguiu controlando as ações até o fim da primeira etapa.

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Segundo tempo de gols

O São Paulo voltou pressionando e quase abriu o placar aos 4 minutos, quando Marcos Antônio acertou um chute colocado que passou raspando o travessão. Na sequência, Gustavo Santana cabeceou para fora. O Atlético respondeu com Cassierra desperdiçando grande chance dentro da pequena área após cruzamento de Fred. E, se até então, o São Paulo não conseguia converter suas finalizações, a situação mudou.

Aos 20 minutos, o São Paulo abriu o placar. Iago cruzou rasteiro pela esquerda, Artur finalizou cruzado e Luciano apareceu na pequena área para desviar de primeira e marcar. Aos 22 minutos, Lucas Ramon recebeu pela direita e cruzou na medida para Iago. O lateral apareceu na área e, de peixinho, cabeceou com força para marcar o segundo gol do São Paulo no Morumbis. O Tricolor conseguiu manter o domínio até o final.

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