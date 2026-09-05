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Atitude de Paulo Henrique em Fluminense x Vasco gera revolta: 'Pra que isso?'

Equipes se enfrentaram no Maracanã

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 22:08
Atualizado há 1 minutos
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Paulo Henrque, do Vasco, reclamando durante jogo contra o Flumninense
Fluminense x Vasco pelo Brasileirão (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Durante o primeiro tempo de Fluminense x Vasco neste sábado (5), uma atitude do lateral cruz-maltino Paulo Henrique repercutiu nas redes sociais. Enquanto a bola estava parada após o apito de Davi de Oliveira Lacerda, o defensor chutou a bola em direção ao banco de reservas do Tricolor e foi amarelado pelo juiz.

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Após o lance, uma confusão se iniciou e os ânimos no Maracanã se exaltaram. A etapa inicial do confronto terminou com sete cartões amarelos, três para o time de Pedro Emanuel e quatro para os comandados de Marcão.

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Veja alguns comentários:

Paulo Henrique, do Vasco, em jogo contra o Fluminense
Paulo Henrique levou amarelo após chutar a bola em direção ao banco do Fluminense (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Brasileirão?

Vasco controla o primeiro tempo

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

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Fluminense se recupera e abre o placar

O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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