Atitude de Paulo Henrique em Fluminense x Vasco gera revolta: 'Pra que isso?'
Equipes se enfrentaram no Maracanã
Durante o primeiro tempo de Fluminense x Vasco neste sábado (5), uma atitude do lateral cruz-maltino Paulo Henrique repercutiu nas redes sociais. Enquanto a bola estava parada após o apito de Davi de Oliveira Lacerda, o defensor chutou a bola em direção ao banco de reservas do Tricolor e foi amarelado pelo juiz.
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Após o lance, uma confusão se iniciou e os ânimos no Maracanã se exaltaram. A etapa inicial do confronto terminou com sete cartões amarelos, três para o time de Pedro Emanuel e quatro para os comandados de Marcão.
Veja alguns comentários:
olha o ph— SAVASCO (@savasco_of) September 6, 2026
pra que isso?
PH do Vasco ta doido pra ser expulso— Advogado do Samuel Lino (@_diogossousa) September 6, 2026
Ph tomou amarelo atoa— Jess (@sailorcatz) September 6, 2026
ph ta mt displicente— fulana (@vasmadri) September 6, 2026
Alguém precisa mandar o pH se controlar— maycom paim (@uepaim3) September 6, 2026
Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Brasileirão?
Vasco controla o primeiro tempo
Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.
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Fluminense se recupera e abre o placar
O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.
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