'Aliviado você nunca fica': Dorival abre o jogo sobre momento do São Paulo

Dorival Júnior abriu o jogo sobre o momento do São Paulo e a importância do resultado contra o Atlético-MG. A equipe venceu por 2 a 0 e está em décimo lugar no Campeonato Brasileiro. Após um jejum incômodo de jogos sem vencer, esta é a segunda vitória consecutiva do técnico na competição - algo inédito desde seu retorno.

Ao ser questionado sobre o momento do Tricolor e a importância do resultado, Dorival foi direto. Nas suas palavras, "aliviado nunca fica".

- Aliviado, no futebol você nunca fica. Já estamos pensando no nosso próximo adversário. O resultado foi importante, enfrentamos uma equipe que não perdia há 14 jogos, um número considerável, e que vinha em um processo de evolução. O São Paulo jogou com autoridade. Nos momentos em que tinha a bola, com envolvimento do rival, criamos situações e o Rafael foi pouco acionado em razão da participação de todos - disse o técnico.

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Dorival Júnior destacou o momento e o desempenho em campo. Para ele, o time pagou um preço para que tudo começasse a acontecer.

- Quando o resultado não acontece, tudo o que é feito dentro de campo é apagado. Isso nos tirava a possibilidade de estarmos mais seguros no jogo seguinte, em razão de não aparecerem os resultados. No futebol é assim, você paga um preço muito alto. Estava vendo um jogo essa semana em que a equipe atacou quase 90 minutos, só que, ao final, o resultado foi favorável à equipe que se defendeu muito bem, e todos os jogadores foram valorizados pela vitória. Optamos por uma reformulação da equipe dentro da competição, pagamos um preço por isso e estava demorando um pouco para as coisas acontecerem. Espero termos encontrado um caminho e alcançarmos uma regularidade que será importante para a equipe - completou.

São Paulo venceu o Galo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado (5), no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação dominante do Tricolor, Luciano e Iago marcaram os gols da vitória.

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Com o resultado, o time de Dorival Júnior ganhou um pouco mais de tranquilidade na tabela. O São Paulo subiu para a 10ª colocação, com 33 pontos, enquanto o Atlético-MG permanece em 8º, com 36. O Galo estava invicto havia 14 jogos.