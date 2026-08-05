Como Iago pode se encaixar no esquema de Dorival no São Paulo? Jogador deve chegar como reforço para a lateral

O São Paulo está próximo de fechar a contratação do lateral-esquerdo Iago Borduchi, do Bahia, por empréstimo até o fim da temporada de 2026. O jogador de 29 anos desembarcou em São Paulo e assinou o contrato, mas o clube ainda não pode registrá-lo por causa do transferban.

A origem do problema é uma dívida com a Lazio, da Itália, referente à parcela em atraso da compra do volante Marcos Antônio. O valor gira em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,8 milhões). A diretoria tricolor trabalha para quitar o débito e destravar o registro de Iago Borduchi, com expectativa de resolver a situação até quinta-feira. O Lance!, por sua vez, traz um perfil do futuro reforço tricolor.

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Quem é Iago Borduchi

Iago nasceu em Monte Azul Paulista, cidade no interior de São Paulo, revelado pelo Internacional. Na sua carreira, chegou a passar cinco temporadas na Alemanha, defendendo o Augsburg, antes de se transferir para o Bahia em 2024. Pelo Esquadrão, conquistou o bicampeonato baiano (2025 e 2026) e a Copa do Nordeste de 2025, mas perdeu espaço na atual temporada, principalmente após a boa fase de Luciano Juba na posição, fator que ajuda a explicar a disposição do clube baiano em negociar o jogador por empréstimo.

Onde ele entra no esquema de Dorival Júnior

Antes de projetar a chegada de Iago, é preciso entender o momento tático do São Paulo. Com aproximação entre os setores e prioridade para a construção de jogadas pelo meio-campo, em vez de depender das laterais para criar.

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Um dos pontos que mais pesam no trabalho de Dorival Júnior com os laterais é o equilíbrio. O treinador costuma priorizar jogadores que saibam dosar as subidas ao ataque e mantenham a estrutura defensiva, evitando que os dois lados avancem ao mesmo tempo e exponham a última linha.

É justamente nesse contexto que Iago Borduchi pode se encaixar. Os números da última temporada mostram um lateral de perfil mais seguro do que agressivo. Ofensivamente, não chama tanta atenção. Tem baixo aproveitamento nos cruzamentos (27%) e participa pouco da criação de chances.

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Em compensação, apresenta bons índices de recuperações de bola, desarmes e interceptações, características valorizadas por Dorival em uma posição que exige leitura de jogo e disciplina tática.

O principal ponto de atenção está no desempenho nos duelos individuais. Com apenas 41% de aproveitamento, Iago pode encontrar mais dificuldades diante dos pontas rápidos e físicos que são comuns no Campeonato Brasileiro, algo que precisará evoluir caso queira disputar espaço de forma mais consistente.

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Em jogos que exijam maior consistência defensiva ou em cenários em que Dorival opte por uma linha de três sem a bola, o perfil mais equilibrado de Iago pode até fazê-lo ganhar espaço na disputa pela posição.

A contratação de Iago Borduchi chamou atenção nos bastidores do mercado. Revelado pelo Internacional, o lateral estava muito próximo de acertar seu retorno ao clube gaúcho, que já mantinha negociações avançadas com o Bahia. O cenário, porém, mudou quando o São Paulo entrou na disputa, atravessou a negociação e apresentou uma proposta que convenceu o clube baiano e o jogador. Em sua chegada à capital paulista, explicou o porquê da escolha.

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- Estou muito feliz em chegar no São Paulo. Tive uma conversa com o Rafinha e tive uma conversa com o Inter também, né, mas eu sempre tive desejo de jogar no São Paulo. As conversas andaram e hoje eu estou muito feliz de estar aqui - disse.

O acordo prevê um empréstimo até dezembro de 2026, sem opção de compra ou cláusula de obrigação de aquisição. Na prática, se as partes não costurarem um novo acordo ao fim do vínculo, Iago retorna ao Bahia no início de 2027. O lateral tem contrato com o clube baiano até o fim de 2028.

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Jogador chegou na capital paulista e aguarda fim do transferban (Foto: Celo Gil / Bahia)

Números pelo Bahia:

56 jogos disputados (25 como titular) 3 gols e 5 assistências 0,6 passe decisivo por jogo (34 no total) 27% de acerto nos cruzamentos (22 de 83 tentativas) 0,6 desarme e 0,5 interceptação por jogo 2,2 bolas recuperadas por jogo (125 no total) 41% de eficiência em duelos (126 de 311) Nota média Sofascore: 6,83

(Foto: Arte/ Lance!)

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