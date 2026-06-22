Atlético se reapresenta e terá semana de treinos intensivos: veja programação Elenco realizará trabalhos em dois turnos na Cidade do Galo

O elenco do Atlético se reapresenta na tarde desta segunda-feira (22), na Cidade do Galo, após cerca de 20 dias de férias. O retorno marca o início da preparação para o segundo semestre da temporada, período em que a equipe terá pela frente uma intensa sequência de compromissos no calendário brasileiro.

O elenco do Atlético se reapresenta na tarde desta segunda-feira (22), na Cidade do Galo, após cerca de 20 dias de férias. O retorno marca o início da preparação para o segundo semestre da temporada, período em que a equipe terá pela frente uma intensa sequência de compromissos no calendário brasileiro.

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Neste primeiro dia de atividades, os jogadores passarão por exames médicos e avaliações fisiológicas após o período sem treinamentos. Os trabalhos em campo começam efetivamente na terça-feira (23). A programação da semana prevê uma carga intensa de atividades, com treinamentos em dois períodos, manhã e tarde na maior parte dos dias.

Os atletas que estão defendendo suas seleções na Copa do Mundo ainda não se reapresentarão ao clube. É o caso de Alan Franco, Alan Minda e Preciado, que estão com o Equador. Já o zagueiro Júnior Alonso, convocado pelo Paraguai para o Mundial, não retornará ao Atlético. O defensor se despediu do clube e, após a Copa do Mundo, seguirá carreira no futebol dos Estados Unidos.

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Outra novidade desta segunda-feira é a presença de Léo Duarte na Cidade do Galo. A nova contratação atleticana passará por exames médicos antes de assinar contrato e ser oficialmente anunciada como reforço do clube para a sequência da temporada.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (22) - Exames médicos / fisiológicos às 15h

Terça-Feira (23) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h

Quarta-Feira (24) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h

Quinta-Feira (25) - Treino na cidade do Galo às 10h

Sexta-Feira (26) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h

Sábado (27) - Treino na cidade do Galo às 10h

Domingo (28) - Livre / Folga

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Treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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