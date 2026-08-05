Zubeldía enfrenta dilema para escalar o Fluminense diante do Vasco Opções no setor defensivo são a principal dúvida para o jogo de volta das oitavas de final

O retorno de Jemmes amplia as opções do Fluminense para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira (5), no Maracanã. Ao mesmo tempo, a recuperação do zagueiro cria uma dúvida para Luis Zubeldía: manter a dupla formada por Ignácio e Igor Rabello, que passou ilesa pelos dois últimos jogos, ou promover a volta de um defensor que vinha sendo titular antes da lesão.

A decisão ganha peso porque o Tricolor chega para o clássico ainda desfalcado no setor. Thiago Silva, Freytes e Millán seguem fora, enquanto o camisa 44 volta a ficar disponível após se recuperar de uma lesão muscular.

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Dupla improvisada respondeu em momento de emergência

O problema na defesa aumentou na reta final da preparação para o clássico. Contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, Freytes e Thiago Silva deixaram o campo lesionados durante o empate por 0 a 0. Na ocasião, Jemmes e Millán já estavam fora.

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Com isso, Zubeldía teve apenas Ignácio e Igor Rabello como zagueiros de origem disponíveis para enfrentar o Cruz-Maltino no jogo de ida das oitavas de final. A dupla iniciou a partida e segurou o ataque cruz-maltino no empate sem gols.

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O desempenho deu sequência a um momento de evolução defensiva da equipe. Somando os confrontos contra Bahia e Vasco, o Fluminense voltou a passar duas partidas consecutivas sem sofrer gols, marca que não alcançava desde março.

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Na ocasião, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, e, na partida seguinte, venceu o Remo por 2 a 0, fora de casa, pelo Brasileirão.

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Jemmes volta a ser opção no Fluminense

Antes da lesão, Jemmes havia conquistado espaço entre os titulares e era uma das alternativas utilizadas por Zubeldía na rotação do elenco. O defensor ficou fora do primeiro clássico contra o Vasco por ainda estar em fase final de recuperação.

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Agora liberado, ele aumenta as possibilidades do treinador para a decisão. A tendência é que dispute posição diretamente com Igor Rabello, já que Ignácio se consolidou como titular nas últimas partidas.

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Manter quem correspondeu ou retomar a formação anterior

A principal dúvida está justamente na manutenção de Igor Rabello. O zagueiro passou meses sem espaço e só voltou a atuar por causa da sequência de lesões no setor. Desde então, participou dos dois empates sem gols e correspondeu quando foi acionado.

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Com Jemmes recuperado, Zubeldía terá de decidir entre preservar a dupla que garantiu estabilidade defensiva nas últimas partidas ou retomar a formação utilizada antes dos problemas físicos atingirem a defesa. A escolha pode definir não apenas a escalação para o clássico desta quarta-feira (5), mas também a hierarquia do setor enquanto Thiago Silva e Freytes seguem em recuperação.

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Fluminense e Vasco decidem a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, após o 0 a 0 no jogo de ida. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Luis Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

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