Zubeldía enfrenta dilema para escalar o Fluminense diante do Vasco
Opções no setor defensivo são a principal dúvida para o jogo de volta das oitavas de final
O retorno de Jemmes amplia as opções do Fluminense para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira (5), no Maracanã. Ao mesmo tempo, a recuperação do zagueiro cria uma dúvida para Luis Zubeldía: manter a dupla formada por Ignácio e Igor Rabello, que passou ilesa pelos dois últimos jogos, ou promover a volta de um defensor que vinha sendo titular antes da lesão.
A decisão ganha peso porque o Tricolor chega para o clássico ainda desfalcado no setor. Thiago Silva, Freytes e Millán seguem fora, enquanto o camisa 44 volta a ficar disponível após se recuperar de uma lesão muscular.
Dupla improvisada respondeu em momento de emergência
O problema na defesa aumentou na reta final da preparação para o clássico. Contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, Freytes e Thiago Silva deixaram o campo lesionados durante o empate por 0 a 0. Na ocasião, Jemmes e Millán já estavam fora.
➡️ A 021 Táxis chegou no Rio! Sua 1ª corrida tem 10% de desconto. Baixe o APP e aproveite!
Com isso, Zubeldía teve apenas Ignácio e Igor Rabello como zagueiros de origem disponíveis para enfrentar o Cruz-Maltino no jogo de ida das oitavas de final. A dupla iniciou a partida e segurou o ataque cruz-maltino no empate sem gols.
O desempenho deu sequência a um momento de evolução defensiva da equipe. Somando os confrontos contra Bahia e Vasco, o Fluminense voltou a passar duas partidas consecutivas sem sofrer gols, marca que não alcançava desde março.
➡️ Fluminense aguarda nova proposta pela SAF, diz Montenegro
Na ocasião, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, e, na partida seguinte, venceu o Remo por 2 a 0, fora de casa, pelo Brasileirão.
Jemmes volta a ser opção no Fluminense
Antes da lesão, Jemmes havia conquistado espaço entre os titulares e era uma das alternativas utilizadas por Zubeldía na rotação do elenco. O defensor ficou fora do primeiro clássico contra o Vasco por ainda estar em fase final de recuperação.
➡️ Hércules, do Fluminense, atrai interesse do Zenit
Agora liberado, ele aumenta as possibilidades do treinador para a decisão. A tendência é que dispute posição diretamente com Igor Rabello, já que Ignácio se consolidou como titular nas últimas partidas.
Manter quem correspondeu ou retomar a formação anterior
A principal dúvida está justamente na manutenção de Igor Rabello. O zagueiro passou meses sem espaço e só voltou a atuar por causa da sequência de lesões no setor. Desde então, participou dos dois empates sem gols e correspondeu quando foi acionado.
📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu
Com Jemmes recuperado, Zubeldía terá de decidir entre preservar a dupla que garantiu estabilidade defensiva nas últimas partidas ou retomar a formação utilizada antes dos problemas físicos atingirem a defesa. A escolha pode definir não apenas a escalação para o clássico desta quarta-feira (5), mas também a hierarquia do setor enquanto Thiago Silva e Freytes seguem em recuperação.
Fluminense e Vasco decidem a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, após o 0 a 0 no jogo de ida. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!
Tudo sobre
Fora de Campo
Fluminense x Vasco: vidente prevê jogo difícil no clássico cariocaHá 1 hora
Futebol Nacional
Fluminense e Vasco buscam protagonistas em clássico decisivo na Copa do BrasilHá 1 hora
Futebol Nacional
Clima, show e amistosos retardaram evolução do gramado do MaracanãHá 2 horas
Fora de Campo
Fluminense x Vasco: IA aponta quem avança na Copa do BrasilHá 10 horas
Fluminense
Fluminense aguarda nova proposta pela SAF, diz MontenegroHá 14 horas
Fluminense
Hércules, do Fluminense, atrai interesse do ZenitHá 14 horas
Mais LANCE!