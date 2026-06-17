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AO VIVO: Assista a Mamoré x Boa Esporte, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Confronto é válido pela quarta rodada da competição estadual, que dá acesso à elite de Minas Gerais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 18:15
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Nesta quarta-feira (17), Mamoré e Boa Esporte se enfrentam pela quarta rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas (MG), em duelo válido pelo grupo A da competição. A transmissão acontece ao vivo no Lance!TV, e você pode assistir clicando AQUI.

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    O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 18h30 (de Brasília).

    ⚽ Mamoré x Boa Esporte: como chegam as equipes?

    O Mamoré, time mandante do duelo, venceu o Patrocinense na estreia por 3 a 1 e deu indícios de que faria um bom campeonato. Porém, os jogos seguintes frearam o embalo do Sapo, com derrotas para o Uberaba e o Guarani de Divinópolis. Os resultados deixaram a equipe comandada por Fábio Brostel na quinta colocação do Grupo A, à frente do próprio Guarani por ter saldo de gols superior: -1 a -2.

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    Mamoré x Boa Esporte - Mineiro Módulo II
    Mamoré sonha com acesso à elite mineira (Foto: Reprodução/Mamoré)

    Já o Boa, por sua vez, ficou a um gol no último domingo (14) de ultrapassar o Uberaba e assumir a ponta da chave, em vitória justamente sobre o Colorado por 2 a 0. A equipe, que tem anunciado seguidos reforços, tem o mesmo saldo 2, mas marcou um gol a menos (4 a 3) e está em segundo. Antes, os comandados de Alan George já haviam vencido o Guarani e perdido para a Caldense.

    Mamoré x Boa Esporte - Mineiro Módulo II
    Boa Esporte é um dos melhores times do Mineiro Módulo II (Foto: Rafael Melo/Boa Esporte)

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    📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

    A quarta jornada da segunda divisão estadual conta também com outros cinco jogos. Pelo grupo A, simultaneamente a Mamoré x Boa, Caldense e Guarani se enfrentam em Poços de Caldas. 30 minutos depois, a bola rola para Uberaba e Patrocinense no Uberabão.

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    Já pela chave B, os jogos se iniciam um pouco mais cedo. Às 15h, o Coimbra recebe o Democrata de Sete Lagoas no Flávio Guimarães. Enquanto isso, o Ipatinga, afundado em problemas financeiros e atuando com jogadores a menos por não poder inscrever parte do elenco, duela com o Villa Nova tentando sair de um calvário que lhe trouxe uma punição com perda de seis pontos. O fechamento acontece às 20h, no Israel Pinheiro, onde o Valeriodoce pega o Aymorés.

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