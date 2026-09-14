Vozinha falha e sofre primeiro gol pelo Colo-Colo após início invicto no Chile
Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, goleiro estava invicto no Chile
O goleiro Vozinha sofreu neste domingo (13) seu primeiro gol desde que chegou ao Colo-Colo. O cabo-verdiano foi vazado aos 12 minutos do primeiro tempo no duelo contra o Deportes Concepción, pelo Campeonato Chileno, em um lance que protagonizou uma falha sua.
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A jogada aconteceu após cobrança de escanteio. Vozinha não conseguiu interceptar a bola na primeira trave, e Nano Rodríguez apareceu para finalizar e colocar o Deportes Concepción em vantagem. Veja abaixo:
A partida marcou o terceiro compromisso do goleiro pelo Colo-Colo. Nas duas primeiras partidas pelo clube chileno, Vozinha havia passado sem sofrer gols, ajudando a equipe a conquistar vitórias.
O Colo-Colo, porém, conseguiu reagir no segundo tempo. Aos 32 minutos, Martínez marcou contra e deixou o placar novamente empatado em 1 a 1.
Com o resultado, o time de Vozinha chegou aos 54 pontos em 23 partidas e segue na liderança isolada do Campeonato Chileno.
Vozinha é candidato ao Troféu Yashin, Bola de Ouro dos goleiros
O bom momento vivido por Vozinha na temporada também colocou o goleiro entre os candidatos ao Troféu Yashin, premiação da France Football destinada ao melhor goleiro do mundo.
O jogador de Cabo Verde integra uma lista de dez nomes indicados ao prêmio referente à temporada 2025/26. Entre os concorrentes estão Thibaut Courtois, do Real Madrid, David Raya, do Arsenal, Dibu Martínez, pelo período em que defendia o Aston Villa, e Yassine Bounou, do Al-Hilal.
Vozinha ganhou destaque internacional principalmente pelas atuações com a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo. Após o torneio, o goleiro acertou sua transferência para o Colo-Colo e rapidamente assumiu a posição de titular.
Apesar do primeiro gol sofrido pelo clube, Vozinha mantém a sequência como um dos principais nomes da equipe chilena e chega ao fim da partida com o Colo-Colo ainda na liderança do campeonato.
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