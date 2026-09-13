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Com um a menos, City vence United no dérbi e mantém 100% na Premier League

Haaland foi o herói dos Citizens em um confronto que Foden acabou expulso

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 14:34
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Erling Haaland comemora gol do Manchester City contra o Manchester United pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)
Erling Haaland comemora gol do Manchester City contra o Manchester United pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

No dérbi de Manchester, foi o City quem coloriu a cidade com as suas cores. O clube venceu o United por 1 a 0, neste domingo (13), em Old Trafford, pela 4ª rodada da Premier League. O clássico foi decidido por Haaland, que marcou no segundo tempo após o VAR revisar um impedimento inicialmente assinalado. O City ainda jogou com um a menos desde os 23 minutos, quando Phil Foden foi expulso por conduta violenta após uma confusão com Bruno Fernandes.

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Com o resultado, o Manchester City mantém a boa fase neste início de temporada e alcança a quarta vitória seguida na Premier League. O clube, no entanto, não assume a liderança, já que o Arsenal mantém o mesmo aproveitamento, mas leva vantagem no saldo de gols. O Manchester United, por outro lado, atravessa um momento mais complicado: chega à segunda derrota em quatro jogos e ocupa a 13ª posição do Campeonato Inglês.

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Como foi Arsenal x Manchester City?

Primeiro tempo

Um dos grandes clássicos da Inglaterra colocou frente a frente Manchester United e Manchester City em Old Trafford, em um duelo que começou equilibrado. As duas equipes alternavam momentos de posse, mas o grande acontecimento do primeiro tempo não foi um gol. Aos 23 minutos, Phil Foden se envolveu em uma confusão com Bruno Fernandes. Após receber uma carga do português, o inglês reagiu com um chute, e Michael Oliver mostrou o cartão vermelho direto para o jogador do City.

A expulsão mudou o cenário da partida. Com um homem a mais, o United passou a assumir mais a iniciativa, mas não conseguiu transformar a superioridade numérica em um domínio efetivo. O City se reorganizou e seguiu competitivo, enquanto os donos da casa encontravam dificuldades para criar. A melhor oportunidade veio já perto do intervalo, quando Rashford cobrou uma falta e acertou a trave, mantendo o empate sem gols até o fim da primeira etapa

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Jogadores do Manchester City se defendem de falta cobrada por Marcus Rashford, do Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)
Jogadores do Manchester City se defendem de falta cobrada por Marcus Rashford, do Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Manchester United aumentou a pressão. Mainoo acertou a trave logo aos 51 minutos, Rashford voltou a levar perigo e o time de Michael Carrick parecia cada vez mais próximo de aproveitar a vantagem numérica. O City, porém, resistiu ao momento de pressão e, quando parecia estar acuado, encontrou uma forma de mudar completamente a história do clássico.

Aos 60 minutos, em uma das raras chegadas ao ataque, o Manchester City cruzou para a área e Haaland apareceu para finalizar e abrir o placar. O gol foi inicialmente anulado por impedimento, mas passou por uma longa revisão do VAR antes de ser confirmado. A partir daí, o duelo ficou aberto. O United se lançou ainda mais ao ataque em busca do empate, enquanto o City encontrou espaços e quase ampliou com Enzo Fernández, que acertou a trave após uma defesa de Lammens. Mesmo com a pressão dos donos da casa até os minutos finais, o time de Maresca segurou o resultado e saiu de Old Trafford com a vitória.

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Visão do Lance!

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A expulsão de Phil Foden aos 23 minutos mudou o cenário do clássico. O Manchester United passou a atuar com um jogador a mais e aumentou a pressão, mas não conseguiu transformar a superioridade numérica em gol. O City, por sua vez, resistiu e encontrou em Haaland a solução para abrir o placar no segundo tempo, mesmo atuando com dez jogadores.

Deu aula 🏅

Haaland foi decisivo para o Manchester City no clássico. O atacante norueguês apareceu pouco durante boa parte da partida, mas aproveitou uma das principais oportunidades que teve para marcar o gol da vitória. Com o tento, também se tornou o maior artilheiro da história dos dérbis de Manchester na Premier League, com nove gols, superando Sergio Agüero e Wayne Rooney, que tinham oito cada.

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Ficou abaixo 📉

Phil Foden acabou sendo o principal destaque negativo do Manchester City. O meia foi expulso aos 23 minutos, após a confusão com Bruno Fernandes, deixando a equipe com dez jogadores durante a maior parte do clássico. Do lado do Manchester United, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo ficaram apagados, com este último, perdendo uma chance claríssima no mano-a-mano com Donnarumma.

✅ Ficha técnica

Manchester United 🆚 Manchester City
Premier League – 4ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, Manchester (ING)
🥅 Gols: Haaland, 12'/2°T (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Gvardiol (MCI), Maguire (MUN), Enzo Fernández (MCI)
🟥 Cartões vermelhos: Phil Foden (MCI)

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🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Dorgu; Tielemans (Sesko) e Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes e Rashford (Zirkzee); Matheus Cunha.

🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Rúben Dias e Gvardiol; Anderson e Enzo Fernández (O'Reilly); Semenyo, Cherki (Ndiaye) e Foden; Haaland.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Árbitro: Michael Oliver (ING)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e Tim Wood (ING)
📺 VAR: Matt Donohue (ING)

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