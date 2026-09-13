O Barcelona alcançou pela primeira vez em sua história a marca de 1 bilhão de euros em receita. O recorde representa mais um passo na recuperação financeira do clube após anos de dívidas, restrições orçamentárias e dificuldades para registrar jogadores.

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O impacto da pandemia e contratações de alto custo que não tiveram o retorno esperado contribuíram para um período de instabilidade financeira. Durante a crise, o Barcelona precisou se desfazer de jogadores consolidados e com salários elevados, como Lionel Messi e Luis Suárez. Atualmente, a dívida total do clube é de 2,4 bilhões de euros, mas o novo patamar de receitas evidencia o processo de reestruturação da equipe catalã.

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– O caso do Barcelona mostra que a recuperação financeira de um clube passa pela capacidade de diversificar e potencializar suas fontes de receita e seus ativos. Quando ativos esportivos, comerciais e patrimoniais passam a ser trabalhados de forma integrada, o clube reduz sua dependência de uma única fonte de recursos e aumenta sua capacidade de geração de caixa. Mais do que alcançar uma marca histórica de faturamento, o desafio é transformar esse crescimento em sustentabilidade financeira e capacidade de investimento no longo prazo, coisa que o Barcelona mostra historicamente ter de sobra, operando debaixo de uma visão de clube bem clara – analisa Moises Assayag, sócio-diretor da "Channel Associados" e especialista em finanças no futebol, especialmente nas áreas de reestruturação financeira e operacional.

A marca é resultado da combinação de diferentes fontes de arrecadação. Entre os principais fatores estão o fortalecimento do potencial financeiro e esportivo de La Masia, a ampliação dos contratos comerciais e a recuperação da capacidade de geração de receitas do Spotify Camp Nou.

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– O sucesso do Barcelona está na capacidade de diversificar suas fontes de receita para além do desempenho esportivo. A combinação do aumento de patrocínios, valorização das categorias de base e retomada do Spotify Camp Nou fortalece diferentes pilares do negócio, tornando a marca mais resiliente e ampliando sua capacidade de gerar valor em múltiplas frentes – destaca Alexandre Frota, CEO da "FutPro Expo", evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol, entre eles Deco, ex-jogador e diretor esportivo do Barcelona.

Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga. (Foto: Lluis Gene/AFP)

La Masia também impulsiona as receitas do Barcelona

A La Masia se consolidou como uma das principais forças do Barcelona, tanto dentro de campo quanto na estratégia financeira. Nesta década, o clube passou a apostar ainda mais em jogadores formados nas categorias de base diante das dificuldades econômicas e revelou dois vencedores do Golden Boy, prêmio destinado ao melhor jovem com potencial do mundo: Lamine Yamal e Gavi. Pau Cubarsí também foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo.

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– A presença de oito jogadores do Barcelona na seleção espanhola mostra a força de um modelo que une formação de atletas e geração de valor para o clube. Quando jogadores revelados ou desenvolvidos em casa ganham protagonismo em uma Copa do Mundo, o impacto vai além do campo: fortalece a marca, aumenta o interesse de patrocinadores, amplia o engajamento dos torcedores e contribui para a valorização dos ativos do clube. O Barcelona volta a mostrar que investir na base pode ser uma das estratégias mais eficientes para combinar desempenho esportivo e crescimento financeiro – disse Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da "Wolff Sports".

Na última temporada, o Barcelona arrecadou mais de 89 milhões de euros com vendas de jogadores formados na base. Na última década, o valor obtido com revendas chegou a 130 milhões de euros. Um dos exemplos é Nico González, negociado após não conquistar espaço no elenco principal.

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Os empréstimos também fazem parte da estratégia, permitindo que jogadores sejam desenvolvidos antes de uma eventual reintegração ao elenco ou de uma futura negociação.

Na temporada anterior, o clube já havia se aproximado do bilhão de euros em receitas, com 994 milhões de euros. Os patrocínios representaram 259 milhões de euros, enquanto o merchandising alcançou 170 milhões, alta de 55% em relação ao período anterior. O comércio eletrônico também ganhou espaço na estratégia, com produtos oficiais vendidos para consumidores de mais de 170 países.

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– O crescimento do valor de patrocínios mostra que a força da marca Barcelona vai muito além do desempenho dentro de campo. O clube consegue transformar sua história, sua identidade e sua enorme conexão com torcedores ao redor do mundo em ativos comerciais cada vez mais valiosos. Esse movimento reforça a capacidade do Barcelona de atrair grandes parceiros e mostra o quanto sua marca continua relevante e desejada globalmente – comenta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da "Heatmap".

O acordo com o Spotify é um dos principais contratos comerciais do Barcelona. A plataforma de streaming de áudio e mídia paga 95 milhões de euros por temporada para estampar sua marca como patrocinadora máster das equipes masculina e feminina, além de deter os naming rights do Camp Nou e ter exposição nos uniformes de treino.

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Para Anderson Nunes, head de negócios da "Casa de Apostas", empresa detentora dos naming rights da Casa de Apostas Arena Fonte Nova e da Casa de Apostas Arena das Dunas, e especialista em marketing esportivo, esse tipo de propriedade está entre os ativos mais valiosos de uma estratégia de patrocínio esportivo.

– Eles vão muito além da exposição da marca. No caso do Barcelona, o Spotify passa a estar associado de forma permanente a um dos estádios mais reconhecidos do futebol mundial, criando uma conexão que se repete em transmissões, notícias, conteúdos digitais e na própria experiência do torcedor. Para nós, esse tipo de ativo também pode ser muito relevante pela capacidade de gerar frequência e associação de marca em torno de uma propriedade esportiva com audiência global.

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Camp Nou volta a ampliar o potencial comercial

A recuperação do estádio é outro componente importante da estratégia. Depois de passar parte do período fora do Spotify Camp Nou por causa das obras, o Barcelona voltou gradualmente a utilizar sua casa e retomou receitas provenientes de bilheteria, hospitalidade e experiências. O impacto tende a ser ainda maior quando o estádio estiver completamente operacional.

– O estádio moderno que se transforma em uma arena multiuso e consegue receber diferentes eventos, experiências e públicos ao longo do ano, amplia sua relevância para a cidade e também cria novas oportunidades de negócio para clubes, marcas e parceiros. A retomada do Camp Nou coloca novamente à disposição do Barcelona uma propriedade com potencial para ser explorada de forma muito mais ampla, combinando esporte, entretenimento e experiência do torcedor – analisa Anderson Rubinatto, especialista do esporte e CEO da "Goolaço", empresa que faz a organização de grandes eventos esportivos.

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Para Heraldo Evans, diretor comercial da "Recoma", empresa especializada em infraestrutura esportiva, o retorno ao Spotify Camp Nou também representa a recuperação de uma importante fonte de receitas para o Barcelona.

– Quando um clube investe em infraestrutura, o impacto não está apenas na melhoria da operação ou na experiência do torcedor. Um estádio bem estruturado cria novas oportunidades comerciais e aumenta a capacidade de gerar receita com diferentes espaços e serviços. No caso do Barcelona, a reabertura do Camp Nou devolve ao clube uma importante fonte de arrecadação e amplia seu potencial de exploração nos próximos anos.

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