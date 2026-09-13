Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Barcelona alcança 1 bilhão de euros em receita pela primeira vez na história

La Masia e Camp Nou impulsionam as receitas do clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 14:30
Favorite o Lance! no Google
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

O Barcelona alcançou pela primeira vez em sua história a marca de 1 bilhão de euros em receita. O recorde representa mais um passo na recuperação financeira do clube após anos de dívidas, restrições orçamentárias e dificuldades para registrar jogadores.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O impacto da pandemia e contratações de alto custo que não tiveram o retorno esperado contribuíram para um período de instabilidade financeira. Durante a crise, o Barcelona precisou se desfazer de jogadores consolidados e com salários elevados, como Lionel Messi e Luis Suárez. Atualmente, a dívida total do clube é de 2,4 bilhões de euros, mas o novo patamar de receitas evidencia o processo de reestruturação da equipe catalã.

continua após a publicidade

– O caso do Barcelona mostra que a recuperação financeira de um clube passa pela capacidade de diversificar e potencializar suas fontes de receita e seus ativos. Quando ativos esportivos, comerciais e patrimoniais passam a ser trabalhados de forma integrada, o clube reduz sua dependência de uma única fonte de recursos e aumenta sua capacidade de geração de caixa. Mais do que alcançar uma marca histórica de faturamento, o desafio é transformar esse crescimento em sustentabilidade financeira e capacidade de investimento no longo prazo, coisa que o Barcelona mostra historicamente ter de sobra, operando debaixo de uma visão de clube bem clara – analisa Moises Assayag, sócio-diretor da "Channel Associados" e especialista em finanças no futebol, especialmente nas áreas de reestruturação financeira e operacional.

A marca é resultado da combinação de diferentes fontes de arrecadação. Entre os principais fatores estão o fortalecimento do potencial financeiro e esportivo de La Masia, a ampliação dos contratos comerciais e a recuperação da capacidade de geração de receitas do Spotify Camp Nou.

continua após a publicidade

– O sucesso do Barcelona está na capacidade de diversificar suas fontes de receita para além do desempenho esportivo. A combinação do aumento de patrocínios, valorização das categorias de base e retomada do Spotify Camp Nou fortalece diferentes pilares do negócio, tornando a marca mais resiliente e ampliando sua capacidade de gerar valor em múltiplas frentes – destaca Alexandre Frota, CEO da "FutPro Expo", evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol, entre eles Deco, ex-jogador e diretor esportivo do Barcelona.

Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.
Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga. (Foto: Lluis Gene/AFP)

La Masia também impulsiona as receitas do Barcelona

A La Masia se consolidou como uma das principais forças do Barcelona, tanto dentro de campo quanto na estratégia financeira. Nesta década, o clube passou a apostar ainda mais em jogadores formados nas categorias de base diante das dificuldades econômicas e revelou dois vencedores do Golden Boy, prêmio destinado ao melhor jovem com potencial do mundo: Lamine Yamal e Gavi. Pau Cubarsí também foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

– A presença de oito jogadores do Barcelona na seleção espanhola mostra a força de um modelo que une formação de atletas e geração de valor para o clube. Quando jogadores revelados ou desenvolvidos em casa ganham protagonismo em uma Copa do Mundo, o impacto vai além do campo: fortalece a marca, aumenta o interesse de patrocinadores, amplia o engajamento dos torcedores e contribui para a valorização dos ativos do clube. O Barcelona volta a mostrar que investir na base pode ser uma das estratégias mais eficientes para combinar desempenho esportivo e crescimento financeiro – disse Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da "Wolff Sports".

Na última temporada, o Barcelona arrecadou mais de 89 milhões de euros com vendas de jogadores formados na base. Na última década, o valor obtido com revendas chegou a 130 milhões de euros. Um dos exemplos é Nico González, negociado após não conquistar espaço no elenco principal.

continua após a publicidade

Os empréstimos também fazem parte da estratégia, permitindo que jogadores sejam desenvolvidos antes de uma eventual reintegração ao elenco ou de uma futura negociação.

Na temporada anterior, o clube já havia se aproximado do bilhão de euros em receitas, com 994 milhões de euros. Os patrocínios representaram 259 milhões de euros, enquanto o merchandising alcançou 170 milhões, alta de 55% em relação ao período anterior. O comércio eletrônico também ganhou espaço na estratégia, com produtos oficiais vendidos para consumidores de mais de 170 países.

continua após a publicidade

– O crescimento do valor de patrocínios mostra que a força da marca Barcelona vai muito além do desempenho dentro de campo. O clube consegue transformar sua história, sua identidade e sua enorme conexão com torcedores ao redor do mundo em ativos comerciais cada vez mais valiosos. Esse movimento reforça a capacidade do Barcelona de atrair grandes parceiros e mostra o quanto sua marca continua relevante e desejada globalmente – comenta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da "Heatmap".

O acordo com o Spotify é um dos principais contratos comerciais do Barcelona. A plataforma de streaming de áudio e mídia paga 95 milhões de euros por temporada para estampar sua marca como patrocinadora máster das equipes masculina e feminina, além de deter os naming rights do Camp Nou e ter exposição nos uniformes de treino.

continua após a publicidade

Para Anderson Nunes, head de negócios da "Casa de Apostas", empresa detentora dos naming rights da Casa de Apostas Arena Fonte Nova e da Casa de Apostas Arena das Dunas, e especialista em marketing esportivo, esse tipo de propriedade está entre os ativos mais valiosos de uma estratégia de patrocínio esportivo.

– Eles vão muito além da exposição da marca. No caso do Barcelona, o Spotify passa a estar associado de forma permanente a um dos estádios mais reconhecidos do futebol mundial, criando uma conexão que se repete em transmissões, notícias, conteúdos digitais e na própria experiência do torcedor. Para nós, esse tipo de ativo também pode ser muito relevante pela capacidade de gerar frequência e associação de marca em torno de uma propriedade esportiva com audiência global.

continua após a publicidade

Camp Nou volta a ampliar o potencial comercial

A recuperação do estádio é outro componente importante da estratégia. Depois de passar parte do período fora do Spotify Camp Nou por causa das obras, o Barcelona voltou gradualmente a utilizar sua casa e retomou receitas provenientes de bilheteria, hospitalidade e experiências. O impacto tende a ser ainda maior quando o estádio estiver completamente operacional.

– O estádio moderno que se transforma em uma arena multiuso e consegue receber diferentes eventos, experiências e públicos ao longo do ano, amplia sua relevância para a cidade e também cria novas oportunidades de negócio para clubes, marcas e parceiros. A retomada do Camp Nou coloca novamente à disposição do Barcelona uma propriedade com potencial para ser explorada de forma muito mais ampla, combinando esporte, entretenimento e experiência do torcedor – analisa Anderson Rubinatto, especialista do esporte e CEO da "Goolaço", empresa que faz a organização de grandes eventos esportivos.

continua após a publicidade

Para Heraldo Evans, diretor comercial da "Recoma", empresa especializada em infraestrutura esportiva, o retorno ao Spotify Camp Nou também representa a recuperação de uma importante fonte de receitas para o Barcelona.

– Quando um clube investe em infraestrutura, o impacto não está apenas na melhoria da operação ou na experiência do torcedor. Um estádio bem estruturado cria novas oportunidades comerciais e aumenta a capacidade de gerar receita com diferentes espaços e serviços. No caso do Barcelona, a reabertura do Camp Nou devolve ao clube uma importante fonte de arrecadação e amplia seu potencial de exploração nos próximos anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Erling Haaland comemora gol do Manchester City contra o Manchester United pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Futebol Internacional

Com um a menos, City vence United no dérbi e mantém 100% na Premier League

Há 4 minutos
Yamal comemorando o gol marcado junto com Raphinha (Foto: Jose Jordan / AFP)

Futebol Internacional

Yamal brilha, Barcelona vence e mantém invencibilidade em La Liga

Há 1 hora
Rafael Navarro comemorando o doblete na MLS pelo St. Louis City (Foto: Reprodução/St.Louis City)

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras alcança marca histórica na MLS e brilha com dois gols

Há 3 horas
Endrick com a camisa do Real Madrid

Fora de Campo

Endrick vira assunto após vitória do Real Madrid: 'Não deveria'

Há 7 horas
Último encontro entre Flamengo e Corinthians terminou em empate por 1 a 0 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (13/09/2026)

Há 8 horas
Bruno Guimarães comemora gol pelo Arsenal diante do Sunderland

Futebol Internacional

Bruno Guimarães marca golaço, e Arsenal mantém 100% no Campeonato Inglês

Há 20 horas
Mais LANCE!
Bellingham beija Vini Jr após assistência em Real Madird x Rayo Vallecano

Vini Jr dá assistência, e Real Madrid vence mais uma no Espanhol

Martinelli marca em goleada do Al-Hilal

Gabriel Martinelli marca hat-trick pelo Al-Hilal; veja os gols

Morato aplaudindo os torcedores do West Ham após vitória

Titular pela primeira vez, Morato dá assistência em goleada do West Ham

João Pedro comemora gol do Chelsea contra o Hull City pela Premier League. (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Com gol de João Pedro, Chelsea reage e empata com o Hull em casa

Raniel em ação na Tailândia

Ex-Vasco e Cruzeiro, Raniel marca dois em vitória em liga asiática

Memphis Depay com a camisa do Corinthians

Memphis é liberado pela Conmebol para decisão contra Estudiantes

Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina

Endrick retorna ao Real Madrid com cenário difícil para ganhar espaço

Mikel Arteta orienta jogadores do Arsenal em amistoso de pré-temporada

Arteta responde Gabriel Jesus sobre saída do Arsenal: 'Muito surpreso'

Mastantuono em ação pela Fiorentina

'Rival' de Endrick, joia do Real Madrid supera Messi e faz história na Itália

Jogadores do São Paulo e Palmeiras em ação no Choque-Rei (Foto: Divulgação/São Paulo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (12/09/2026)

Erling Haaland em ação durante jogo do Manchester City na Champions League

Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semana (12/09 e 13/09)

Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League

Richarlison não aceita contrato longo, e negociação com Vasco chega ao fim

Home do "Modo Carreira" no Lance!

Lance! estreia 'Modo Carreira': simule sua trajetória no futebol, faça escolhas e vire lenda