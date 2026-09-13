Barcelona alcança 1 bilhão de euros em receita pela primeira vez na história
La Masia e Camp Nou impulsionam as receitas do clube
O Barcelona alcançou pela primeira vez em sua história a marca de 1 bilhão de euros em receita. O recorde representa mais um passo na recuperação financeira do clube após anos de dívidas, restrições orçamentárias e dificuldades para registrar jogadores.
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O impacto da pandemia e contratações de alto custo que não tiveram o retorno esperado contribuíram para um período de instabilidade financeira. Durante a crise, o Barcelona precisou se desfazer de jogadores consolidados e com salários elevados, como Lionel Messi e Luis Suárez. Atualmente, a dívida total do clube é de 2,4 bilhões de euros, mas o novo patamar de receitas evidencia o processo de reestruturação da equipe catalã.
– O caso do Barcelona mostra que a recuperação financeira de um clube passa pela capacidade de diversificar e potencializar suas fontes de receita e seus ativos. Quando ativos esportivos, comerciais e patrimoniais passam a ser trabalhados de forma integrada, o clube reduz sua dependência de uma única fonte de recursos e aumenta sua capacidade de geração de caixa. Mais do que alcançar uma marca histórica de faturamento, o desafio é transformar esse crescimento em sustentabilidade financeira e capacidade de investimento no longo prazo, coisa que o Barcelona mostra historicamente ter de sobra, operando debaixo de uma visão de clube bem clara – analisa Moises Assayag, sócio-diretor da "Channel Associados" e especialista em finanças no futebol, especialmente nas áreas de reestruturação financeira e operacional.
A marca é resultado da combinação de diferentes fontes de arrecadação. Entre os principais fatores estão o fortalecimento do potencial financeiro e esportivo de La Masia, a ampliação dos contratos comerciais e a recuperação da capacidade de geração de receitas do Spotify Camp Nou.
– O sucesso do Barcelona está na capacidade de diversificar suas fontes de receita para além do desempenho esportivo. A combinação do aumento de patrocínios, valorização das categorias de base e retomada do Spotify Camp Nou fortalece diferentes pilares do negócio, tornando a marca mais resiliente e ampliando sua capacidade de gerar valor em múltiplas frentes – destaca Alexandre Frota, CEO da "FutPro Expo", evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol, entre eles Deco, ex-jogador e diretor esportivo do Barcelona.
La Masia também impulsiona as receitas do Barcelona
A La Masia se consolidou como uma das principais forças do Barcelona, tanto dentro de campo quanto na estratégia financeira. Nesta década, o clube passou a apostar ainda mais em jogadores formados nas categorias de base diante das dificuldades econômicas e revelou dois vencedores do Golden Boy, prêmio destinado ao melhor jovem com potencial do mundo: Lamine Yamal e Gavi. Pau Cubarsí também foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo.
– A presença de oito jogadores do Barcelona na seleção espanhola mostra a força de um modelo que une formação de atletas e geração de valor para o clube. Quando jogadores revelados ou desenvolvidos em casa ganham protagonismo em uma Copa do Mundo, o impacto vai além do campo: fortalece a marca, aumenta o interesse de patrocinadores, amplia o engajamento dos torcedores e contribui para a valorização dos ativos do clube. O Barcelona volta a mostrar que investir na base pode ser uma das estratégias mais eficientes para combinar desempenho esportivo e crescimento financeiro – disse Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da "Wolff Sports".
Na última temporada, o Barcelona arrecadou mais de 89 milhões de euros com vendas de jogadores formados na base. Na última década, o valor obtido com revendas chegou a 130 milhões de euros. Um dos exemplos é Nico González, negociado após não conquistar espaço no elenco principal.
Os empréstimos também fazem parte da estratégia, permitindo que jogadores sejam desenvolvidos antes de uma eventual reintegração ao elenco ou de uma futura negociação.
Na temporada anterior, o clube já havia se aproximado do bilhão de euros em receitas, com 994 milhões de euros. Os patrocínios representaram 259 milhões de euros, enquanto o merchandising alcançou 170 milhões, alta de 55% em relação ao período anterior. O comércio eletrônico também ganhou espaço na estratégia, com produtos oficiais vendidos para consumidores de mais de 170 países.
– O crescimento do valor de patrocínios mostra que a força da marca Barcelona vai muito além do desempenho dentro de campo. O clube consegue transformar sua história, sua identidade e sua enorme conexão com torcedores ao redor do mundo em ativos comerciais cada vez mais valiosos. Esse movimento reforça a capacidade do Barcelona de atrair grandes parceiros e mostra o quanto sua marca continua relevante e desejada globalmente – comenta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da "Heatmap".
O acordo com o Spotify é um dos principais contratos comerciais do Barcelona. A plataforma de streaming de áudio e mídia paga 95 milhões de euros por temporada para estampar sua marca como patrocinadora máster das equipes masculina e feminina, além de deter os naming rights do Camp Nou e ter exposição nos uniformes de treino.
Para Anderson Nunes, head de negócios da "Casa de Apostas", empresa detentora dos naming rights da Casa de Apostas Arena Fonte Nova e da Casa de Apostas Arena das Dunas, e especialista em marketing esportivo, esse tipo de propriedade está entre os ativos mais valiosos de uma estratégia de patrocínio esportivo.
– Eles vão muito além da exposição da marca. No caso do Barcelona, o Spotify passa a estar associado de forma permanente a um dos estádios mais reconhecidos do futebol mundial, criando uma conexão que se repete em transmissões, notícias, conteúdos digitais e na própria experiência do torcedor. Para nós, esse tipo de ativo também pode ser muito relevante pela capacidade de gerar frequência e associação de marca em torno de uma propriedade esportiva com audiência global.
Camp Nou volta a ampliar o potencial comercial
A recuperação do estádio é outro componente importante da estratégia. Depois de passar parte do período fora do Spotify Camp Nou por causa das obras, o Barcelona voltou gradualmente a utilizar sua casa e retomou receitas provenientes de bilheteria, hospitalidade e experiências. O impacto tende a ser ainda maior quando o estádio estiver completamente operacional.
– O estádio moderno que se transforma em uma arena multiuso e consegue receber diferentes eventos, experiências e públicos ao longo do ano, amplia sua relevância para a cidade e também cria novas oportunidades de negócio para clubes, marcas e parceiros. A retomada do Camp Nou coloca novamente à disposição do Barcelona uma propriedade com potencial para ser explorada de forma muito mais ampla, combinando esporte, entretenimento e experiência do torcedor – analisa Anderson Rubinatto, especialista do esporte e CEO da "Goolaço", empresa que faz a organização de grandes eventos esportivos.
Para Heraldo Evans, diretor comercial da "Recoma", empresa especializada em infraestrutura esportiva, o retorno ao Spotify Camp Nou também representa a recuperação de uma importante fonte de receitas para o Barcelona.
– Quando um clube investe em infraestrutura, o impacto não está apenas na melhoria da operação ou na experiência do torcedor. Um estádio bem estruturado cria novas oportunidades comerciais e aumenta a capacidade de gerar receita com diferentes espaços e serviços. No caso do Barcelona, a reabertura do Camp Nou devolve ao clube uma importante fonte de arrecadação e amplia seu potencial de exploração nos próximos anos.
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