Yamal brilha, Barcelona vence e mantém invencibilidade em La Liga
Clube se isolou na liderança do Campeonato Espanhol
O Barcelona venceu o Levante por 4 a 2 neste sábado (12), fora de casa, pela 5ª rodada de La Liga e estendeu a sua boa fase no começo da temporada. Xavi Espart abriu o placar logo aos cinco minutos, enquanto Lamine Yamal marcou duas vezes, uma em cada etapa, e Adeyemi fechou o triunfo nos acréscimos. Iván Romero e Brugué descontaram para os donos da casa.
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Com o resultado, o time catalão manteve a invencibilidade e a liderança da competição, alcançando cinco vitórias em cinco partidas. O Levante, por outro lado, aparece na 13ª posição, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.
Barcelona abre vantagem no primeiro tempo
O Barcelona controlou a posse de bola desde os primeiros minutos e encontrou o caminho do gol aos cinco minutos. Após uma longa troca de passes, Raphinha encontrou Xavi Espart na entrada da área. O jogador dominou e finalizou, contando com um desvio na defesa do Levante para colocar os visitantes em vantagem.
O segundo gol saiu aos 19 minutos, em uma jogada de contra-ataque. Fermín encontrou Raphinha, que avançou e serviu Lamine Yamal. O atacante recebeu em boas condições e finalizou para ampliar a vantagem.
O Levante ainda conseguiu criar algumas oportunidades antes do intervalo, principalmente em jogadas pelo lado esquerdo, mas não diminuiu a diferença. O Barcelona terminou a primeira etapa com 75% de posse de bola.
Lamine marca de pênalti e Barça administra
Logo no início do segundo tempo, o Barcelona teve a chance de aumentar a vantagem. Lamine Yamal sofreu o pênalti após antecipar Mandi dentro da área e assumiu a cobrança. Aos 47 minutos, o jovem bateu com precisão e marcou o terceiro dos catalães.
O gol deixou o Barcelona mais confortável, mas o Levante não deixou de buscar uma reação. Aos 60 minutos, Iván Romero ficou em condições de finalizar dentro da área, mas a defesa catalã conseguiu evitar o gol. Pouco depois, o time visitante passou a fazer substituições para controlar o ritmo da partida.
A reação do Levante ganhou força nos minutos finais. Aos 79, Iván Romero aproveitou um erro na saída de bola do Barcelona e diminuiu. Nove minutos depois, Brugué marcou novamente para os mandantes após aproveitar um rebote e deixou a diferença em apenas um gol.
O Barcelona, porém, respondeu nos acréscimos. Aos 92 minutos, Adeyemi recebeu pela esquerda, driblou dois marcadores, cortou para dentro e finalizou com precisão para fazer o quarto gol e definir a vitória por 4 a 2.
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