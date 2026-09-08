Vozinha é indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo
Goleiro de Cabo Verde foi um dos destaques da Copa do Mundo de 2026 e aparece entre os dez concorrentes ao Troféu Yashin
O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, está entre os candidatos ao Troféu Yashin, premiação da Bola de Ouro destinada ao melhor goleiro do mundo na temporada. O jogador ganhou destaque durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos principais nomes da seleção cabo-verdiana na campanha histórica no torneio.
➡️Flamengo é finalista do prêmio de Clube do Ano do Ballon d'Or 2026
A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. Ao todo, dez goleiros foram selecionados para a disputa masculina.
Entre os concorrentes estão Unai Simón, da Espanha, eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo, além de Emiliano Martínez, da Argentina, e Matvey Safonov, do Paris Saint-Germain.
Indicados ao Troféu Yashin
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year ⬇️— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
🇲🇦 Yassine Bounou
🇧🇪 Thibaut Courtois
🇪🇸 Joan García
🇨🇭 Gregor Kobel
🇦🇷 Emiliano Martínez
🇸🇳 Édouard Mendy
🇪🇸 David Raya
🇷🇺 Matvey Safonov
🇪🇸 Unai Simón
🇨🇻 Vozinha#ballondor pic.twitter.com/WFvHYOqC5q
Vozinha ganhou projeção mundial após a Copa
O desempenho na Copa fez Vozinha alcançar uma repercussão que ultrapassou os campos. Antes do Mundial, o goleiro tinha menos de 50 mil seguidores no Instagram. Após suas atuações pela seleção de Cabo Verde e a história pessoal que chamou a atenção dos torcedores, o número cresceu de forma expressiva.
Ao fim da competição, o jogador já acumulava 29,5 milhões de seguidores, um crescimento superior a 65.000% em relação ao período anterior à estreia.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Brasileira está na disputa feminina
A premiação também terá representantes do futebol feminino na categoria de melhor goleira do mundo. Lorena, da Seleção Brasileira, está entre as cinco indicadas ao prêmio. A brasileira concorre com Ann-Katrin Berger, da Alemanha, Cata Coll, da Espanha, Hannah Hampton, da Inglaterra, e Ayaka Yamashita, do Japão.
Indicadas ao prêmio de melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Alemanha)
- Cata Coll (Espanha)
- Hannah Hampton (Inglaterra)
- Lorena (Brasil)
- Ayaka Yamashita (Japão)
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Bola de Ouro divulga indicados a Melhor Técnico do ano; espanhóis dominam listaHá 2 minutos
Botafogo
Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?Há 30 minutos
Futebol Internacional
Copa do Mundo influencia Bola de Ouro e acirra disputa por prêmioHá 2 horas
Futebol Internacional
Ex-Atlético, Alisson vive auge no Shakhtar e mira estreia na Champions: 'Muito motivado'Há 2 horas
Flamengo
Flamengo é finalista do prêmio de Clube do Ano do Ballon d'Or 2026Há 2 horas
Futebol Internacional
ONG apresenta nova denúncia contra presidente da FifaHá 3 horas
Mais LANCE!