Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vozinha é indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo

Goleiro de Cabo Verde foi um dos destaques da Copa do Mundo de 2026 e aparece entre os dez concorrentes ao Troféu Yashin

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 08:58
Supervisionado porGabriel Harb,
Favorite o Lance! no Google
Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)
Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, está entre os candidatos ao Troféu Yashin, premiação da Bola de Ouro destinada ao melhor goleiro do mundo na temporada. O jogador ganhou destaque durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos principais nomes da seleção cabo-verdiana na campanha histórica no torneio.

➡️Flamengo é finalista do prêmio de Clube do Ano do Ballon d'Or 2026

A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. Ao todo, dez goleiros foram selecionados para a disputa masculina.

continua após a publicidade

Entre os concorrentes estão Unai Simón, da Espanha, eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo, além de Emiliano Martínez, da Argentina, e Matvey Safonov, do Paris Saint-Germain.

Indicados ao Troféu Yashin

  1. Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
  2. Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
  3. Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
  4. Joan García (Barcelona/Espanha)
  5. Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
  6. Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
  7. David Raya (Arsenal/Espanha)
  8. Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
  9. Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
  10. Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Vozinha ganhou projeção mundial após a Copa

O desempenho na Copa fez Vozinha alcançar uma repercussão que ultrapassou os campos. Antes do Mundial, o goleiro tinha menos de 50 mil seguidores no Instagram. Após suas atuações pela seleção de Cabo Verde e a história pessoal que chamou a atenção dos torcedores, o número cresceu de forma expressiva.

continua após a publicidade

Ao fim da competição, o jogador já acumulava 29,5 milhões de seguidores, um crescimento superior a 65.000% em relação ao período anterior à estreia.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Brasileira está na disputa feminina

A premiação também terá representantes do futebol feminino na categoria de melhor goleira do mundo. Lorena, da Seleção Brasileira, está entre as cinco indicadas ao prêmio. A brasileira concorre com Ann-Katrin Berger, da Alemanha, Cata Coll, da Espanha, Hannah Hampton, da Inglaterra, e Ayaka Yamashita, do Japão.

continua após a publicidade

Indicadas ao prêmio de melhor goleira

  1. Ann-Katrin Berger (Alemanha)
  2. Cata Coll (Espanha)
  3. Hannah Hampton (Inglaterra)
  4. Lorena (Brasil)
  5. Ayaka Yamashita (Japão)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League

Futebol Internacional

Bola de Ouro divulga indicados a Melhor Técnico do ano; espanhóis dominam lista

Há 2 minutos
Ziyech, alvo do Botafogo, pertence ao Wydad Casablanca, do Marrocos

Botafogo

Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?

Há 30 minutos
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro

Futebol Internacional

Copa do Mundo influencia Bola de Ouro e acirra disputa por prêmio

Há 2 horas
Alisson com camisa do Shakhtar

Futebol Internacional

Ex-Atlético, Alisson vive auge no Shakhtar e mira estreia na Champions: 'Muito motivado'

Há 2 horas
Danilo ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025

Flamengo

Flamengo é finalista do prêmio de Clube do Ano do Ballon d'Or 2026

Há 2 horas
Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifestou sobre jogo do Fortaleza (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Futebol Internacional

ONG apresenta nova denúncia contra presidente da Fifa

Há 3 horas
Mais LANCE!
O atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (à esquerda), comemora o terceiro gol de sua equipe com o atacante francês do Real Madrid, número 10, Kylian Mbappé, durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (08/09/2026)

Marquinhos levanta a taça da Champions League, cercado por jogadores do PSG.

Champions League começa nesta terça-feira (8): confira o guia da competição

AEK Atenas e Lask se enfrentam na 1ª rodada da Champions League

AEK Atenas x LASK: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Club Brugge e Aston Villa se enfrentam na 1ª rodada da Champions League

Club Brugge x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Porto e Manchester City se enfrentam no Estádio do Dragão pela Champions League (Arte / Lance!)

Porto x Manchester City: onde assistir ao jogo da Champions League

Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam no Santiago Bernabéu pela Champions League

Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir ao jogo da Champions League

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

José Mourinho explica função de Endrick no Real Madrid

Arthur Cabral durante Botafogo x Corinthians

Botafogo analisa proposta do Tigres-MEX por Arthur Cabral

Griezmann de camisa preta sorri

Griezmann sofre com calor na MLS e cena chama atenção durante jogo; veja vídeo

Mbappé aponta em quem votaria para Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)

Mbappé revela escolha para Bola de Ouro e comenta sobre Vini Jr

Fabio Grosso durante coletia de imprensa

Fabio Grosso é demitido da Fiorentina após três rodadas na Série A

Elton John Watford Rock In Rio

Elton John, atração principal do Rock in Rio, tem história de amor com o Watford

Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (07/09/2026)