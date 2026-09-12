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Titular pela primeira vez, Morato dá assistência em goleada do West Ham

A partida foi apenas a terceira do brasileiro pelos Hammers

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 13:32
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Morato aplaudindo os torcedores do West Ham após vitória
Morato aplaudindo os torcedores do West Ham após vitória (Foto: Reprodução/West Ham)

Titular pela primeira vez desde que chegou ao West Ham, Morato participou diretamente da goleada por 6 a 0 sobre o Wrexham, na última sexta-feira (11), pela 7ª rodada da Championship. O zagueiro brasileiro foi escalado como lateral-esquerdo e deu a assistência para Bowen abrir o placar no London Stadium. O Wrexham pertence aos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

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A partida foi apenas a terceira de Morato pelos Hammers. Nas duas rodadas anteriores, contra Derby County e Bolton, o brasileiro havia entrado no segundo tempo. Diante do Wrexham, ganhou a primeira oportunidade entre os titulares e contribuiu para o West Ham alcançar a quarta vitória consecutiva na segunda divisão inglesa.

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Morato ganha espaço no West Ham

Além de ampliar a sequência positiva, o resultado teve peso para o sistema defensivo do West Ham. A equipe chegou ao segundo jogo sem sofrer gols na temporada, sendo também a segunda partida em que Morato esteve em campo sem ser vazado.

O West Ham iniciou a rodada com nove gols sofridos em seis partidas, pior marca entre os dez primeiros colocados da Championship. Com o triunfo, os Hammers chegaram aos 14 pontos e assumiram momentaneamente a liderança da competição, ainda com a rodada em andamento.

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Morato aplaudindo os torcedores do West Ham após vitória
Morato aplaudindo os torcedores do West Ham após vitória (Foto: Reprodução/West Ham)

Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Morato foi levado ao West Ham por indicação de Nuno Espírito Santo. O treinador português já havia trabalhado com o brasileiro na temporada 2024/25, quando o defensor disputou 28 partidas pelo Forest.

Naquela campanha, Morato participou das nove partidas de Premier League em que a equipe não sofreu gols. O Forest terminou o campeonato na sétima colocação e teve a quinta melhor defesa da competição.

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Destaque na Europa League

Na temporada passada, Morato também ganhou reconhecimento individual pela campanha do Nottingham Forest na Europa League. O brasileiro foi escolhido pela Uefa como o melhor zagueiro da competição e integrou a seleção do torneio. Além disso, terminou como líder em bolas recuperadas, com 94.

Após a atuação diante do Wrexham, o defensor destacou a disposição para atuar em diferentes funções e valorizou sua participação no triunfo do West Ham.

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– Estou aqui para ajudar o time, independentemente de onde eu jogar. Hoje tive a felicidade de contribuir com uma assistência, me senti confortável na posição e consegui ajudar a equipe. Mas o mais importante foi ganhar mais uma vez – afirmou Morato.

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