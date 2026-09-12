Bruno Guimarães marca golaço, e Arsenal mantém 100% no Campeonato Inglês
Time bate o Sunderland e chega a 12 pontos na Premier League
Contando com um golaço de Bruno Guimarães, o Arsenal superou o Sunderland por 2 a 0 neste sábado (12), fora de casa, e chegou à quarta vitória em quatro jogos na Premier League. Saka, de pênalti, marcou o outro gol da partida.
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Com o resultado, o Arsenal chegou a 12 pontos e lidera o Campeonato Inglês, provisoriamente de forma isolada. O clube agora seca o Manchester City, que tem 9 pontos e neste domingo faz o clássico diante do United em Old Trafford.
O jogo deste sábado teve um primeiro tempo de poucas oportunidades de gol, mas uma etapa final bastante movimentada dos dois lados. O Sunderland teve a chance de abrir o marcador aos 9, em cobrança de pênalti, mas Raya se atirou no cantinho esquerdo para defender a cobrança de Enzo Le Fee.
Pouco depois, Bruno Guimarães, convocado esta semana para os três próximos amistosos da Seleção Brasileira, aproveitou bola fora da área e chutou no ângulo esquerdo do goleiro Roefs, abrindo o marcador. Na comemoração, ele provocou a torcida do Sunderland, grande rival do Newcastle, seu ex-clube.
O placar foi definido já nos acréscimos, quando Saka foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou o pênalti e definiu o marcador para o atual campeão inglês.
Enquanto o Arsenal se mantém na liderança, o Sunderland estacionou na 14ª colocação da Premier League, com 4 pontos. Na próxima terça-feira (15), o time de Mikel Arteta encara o Ipswich fora de casa pela Copa da Liga Inglesa.
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