Endrick vira assunto após vitória do Real Madrid: 'Não deveria'
Atacante brasileiro não foi utilizado na vitória sobre o Rayo
Endrick voltou a ficar no banco de reservas do Real Madrid neste sábado (12) e não foi utilizado na vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro segue sem entrar em campo na temporada e a situação voltou a gerar repercussão negativa entre torcedores nas redes sociais.
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Mesmo com o Real Madrid construindo uma vantagem confortável no placar e vencendo por 4 a 1, Endrick permaneceu entre os reservas durante toda a partida. Mbappé, autor de dois gols, Carreras e Bellingham marcaram para a equipe comandada por José Mourinho, enquanto Camello descontou para o Rayo Vallecano.
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A falta de oportunidades para o brasileiro provocou questionamentos nas redes sociais. Parte dos torcedores demonstrou preocupação com o momento vivido pelo atacante e defendeu que Endrick deveria procurar um clube onde pudesse ter mais minutos em campo.
Veja a repercussão:
eu dou parabens pra ele, tava sendo procurado pelo liverpool onde PODIA SER TITULAR no lugar do inutil do isak, mas preferiu ficar ai mofando no banco, jaja o contrato acaba e vai pra arabia ou pra china— davi (@daviikj) September 12, 2026
Merece todo isolamento como profissional— SPORTX (@sportxTT) September 12, 2026
E nao deveria ter sido convocado... Nunca vi jogador q nao joga ser convocado.. Brazil eh uma varzaa
Escolhas... Teve a chance de ir pro LIVERPOOL e não quis. Agora não adianta ficar com cara de choro no banco.— Mateus Oliveira (@mateush2909) September 12, 2026
Se continuar assim, Endrick vai ser mais um Brasileiro promissor que volta da Europa pro Brasil, por um caminhão de dinheiro, e ser ter jogado quase nada lá.
Eu não fico com dó nenhuma, é uma escolha dele isso aí— My vision (@Myvision_zn) September 12, 2026
Oq mais teve é oportunidade pra ele ir pra algum lugar buscar minutagem e valorização,mas ele tá nessa aí de querer ficar no Real Madrid mesmo vendo que não será utilizado. Então pra mim tanto faz,escolha dele isso
Endrick é burro e a vida tá mostrando pra ele que ele NEM É TÃO ESPECIAL— porquito (@elporquito1914) September 12, 2026
ele acha que vai tirar a posição do Mbappé pq é o escolhido
vai ser o escolhido pra ficar no banco
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