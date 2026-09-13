Endrick vira assunto após vitória do Real Madrid: 'Não deveria'

Endrick voltou a ficar no banco de reservas do Real Madrid neste sábado (12) e não foi utilizado na vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro segue sem entrar em campo na temporada e a situação voltou a gerar repercussão negativa entre torcedores nas redes sociais.

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Mesmo com o Real Madrid construindo uma vantagem confortável no placar e vencendo por 4 a 1, Endrick permaneceu entre os reservas durante toda a partida. Mbappé, autor de dois gols, Carreras e Bellingham marcaram para a equipe comandada por José Mourinho, enquanto Camello descontou para o Rayo Vallecano.

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A falta de oportunidades para o brasileiro provocou questionamentos nas redes sociais. Parte dos torcedores demonstrou preocupação com o momento vivido pelo atacante e defendeu que Endrick deveria procurar um clube onde pudesse ter mais minutos em campo.

Veja a repercussão:

eu dou parabens pra ele, tava sendo procurado pelo liverpool onde PODIA SER TITULAR no lugar do inutil do isak, mas preferiu ficar ai mofando no banco, jaja o contrato acaba e vai pra arabia ou pra china — davi (@daviikj) September 12, 2026

Merece todo isolamento como profissional



E nao deveria ter sido convocado... Nunca vi jogador q nao joga ser convocado.. Brazil eh uma varzaa — SPORTX (@sportxTT) September 12, 2026

Escolhas... Teve a chance de ir pro LIVERPOOL e não quis. Agora não adianta ficar com cara de choro no banco.



Se continuar assim, Endrick vai ser mais um Brasileiro promissor que volta da Europa pro Brasil, por um caminhão de dinheiro, e ser ter jogado quase nada lá. — Mateus Oliveira (@mateush2909) September 12, 2026

Eu não fico com dó nenhuma, é uma escolha dele isso aí



Oq mais teve é oportunidade pra ele ir pra algum lugar buscar minutagem e valorização,mas ele tá nessa aí de querer ficar no Real Madrid mesmo vendo que não será utilizado. Então pra mim tanto faz,escolha dele isso — My vision (@Myvision_zn) September 12, 2026

Endrick é burro e a vida tá mostrando pra ele que ele NEM É TÃO ESPECIAL



ele acha que vai tirar a posição do Mbappé pq é o escolhido



vai ser o escolhido pra ficar no banco



PROCURE UM EMPRÉSTIMO URGENTE, MEU IRMÃO — porquito (@elporquito1914) September 12, 2026

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Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina (Foto: Reprodução/X)

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