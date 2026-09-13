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Endrick vira assunto após vitória do Real Madrid: 'Não deveria'

Atacante brasileiro não foi utilizado na vitória sobre o Rayo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 07:10
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Endrick com a camisa do Real Madrid
Endrick com a camisa do Real Madrid. (Foto: Reprodução/X/@realmadrid)

Endrick voltou a ficar no banco de reservas do Real Madrid neste sábado (12) e não foi utilizado na vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro segue sem entrar em campo na temporada e a situação voltou a gerar repercussão negativa entre torcedores nas redes sociais.

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Mesmo com o Real Madrid construindo uma vantagem confortável no placar e vencendo por 4 a 1, Endrick permaneceu entre os reservas durante toda a partida. Mbappé, autor de dois gols, Carreras e Bellingham marcaram para a equipe comandada por José Mourinho, enquanto Camello descontou para o Rayo Vallecano.

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A falta de oportunidades para o brasileiro provocou questionamentos nas redes sociais. Parte dos torcedores demonstrou preocupação com o momento vivido pelo atacante e defendeu que Endrick deveria procurar um clube onde pudesse ter mais minutos em campo.

Veja a repercussão:

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Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina
Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina (Foto: Reprodução/X)

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