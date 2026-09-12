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Endrick retorna ao Real Madrid com cenário difícil para ganhar espaço

Brasileiro enfrenta concorrências consolidadas no ataque merengue

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 11:04
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Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina
Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina (Foto: Reprodução/X)

Endrick está perto de voltar a disputar uma partida oficial pelo Real Madrid, mas terá uma dura missão para recuperar espaço no elenco. O atacante participou da pré-temporada com a equipe espanhola, mas não atua em um jogo oficial pelo clube desde dezembro de 2025, antes do empréstimo ao Lyon. Agora, após ficar fora do início da temporada por causa de uma lesão muscular, o brasileiro retorna a um ataque com opções que ganharam força durante sua ausência.

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A expectativa é que Endrick seja relacionado para o confronto com o Rayo Vallecano, neste sábado (12), no Santiago Bernabéu. O retorno, contudo, deve acontecer de maneira gradual. José Mourinho já indicou que o atacante ainda não reúne condições para atuar por muito tempo.

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– Ele está apto para jogar cinco ou dez minutos, no máximo – afirmou o treinador.

Endrick faz sinal de positivo no dia de reapresentação ao Real Madrid
Endrick faz sinal de positivo no dia de reapresentação ao Real Madrid (Foto: Divulgação)

Espí ganha espaço durante ausência de Endrick

A disputa pela posição que Endrick esperava ocupar ficou mais complicada nos últimos meses. Mbappé continua como principal referência ofensiva do Real Madrid, enquanto Carlos Espí aproveitou as oportunidades recebidas e vem se destacando nas partidas recentes.

O atacante brasileiro, que inicialmente aparecia como uma alternativa para Mbappé, agora encontra uma concorrência mais estabelecida no setor. A evolução de Espí aumenta a disputa por minutos justamente no momento em que Endrick precisa recuperar ritmo depois de um longo período afastado.

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A versatilidade do brasileiro pode abrir outra possibilidade, já que ele também pode atuar pela ponta direita. Porém, a poisção também aparece lotada de opções a Mourinho. Arda Güler começou três dos quatro primeiros jogos da temporada como titular pelo lado direito e teve bom desempenho. Brahim Díaz também apresentou rendimento positivo quando foi utilizado na função.

Além deles, o Real Madrid investiu pesado para reforçar o setor. O clube desembolsou 125 milhões de euros por Diomande, maior contratação de sua história, mas nem mesmo o investimento dá ao português uma vantagem automática na disputa pela titularidade.

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Apesar do cenário desfavorável, Endrick tem a confiança de Mourinho. O técnico português revelou anteriormente que recebeu propostas pelo atacante, mas decidiu mantê-lo no elenco.

– Houve muitas ofertas, mas não quis emprestá-lo nem vendê-lo porque gosto dele. Ele tem um talento significativo – declarou Mourinho.

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