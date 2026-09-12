Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (12/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do São Paulo e Palmeiras em ação no Choque-Rei (Foto: Divulgação/São Paulo)
Jogadores do São Paulo e Palmeiras em ação no Choque-Rei (Foto: Divulgação/São Paulo)

O sábado (12) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com jogos pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Real Madrid x Rayo Vallecano, Sunderland x Arsenal e os clássicos do Brasileirão.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 12 de setembro de 2026):

Campeonato Espanhol

9h – Racing Santander x Deportivo Alavés – CazéTV
11h15 – Osasuna x Espanyol – CazéTV
13h30 – Athletic Bilbao x Elche – Jovem Pan Esportes e SportyNet (TV e YouTube)
16h – Real Madrid x Rayo Vallecano – CazéTV

Mbappé pulando nos braços de Valverde, do Real Madrid
Federico Valverde comemora gol do Real Madrid com Kylian Mbappé contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões. (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Campeonato Italiano

10h – Genoa x Frosinone – Disney+
13h – Lazio x Milan – CazéTV e Disney+
15h45 – Atalanta x Cagliari – Disney+

Campeonato Alemão

➡️ Clique para assistir no Disney+

10h30 – Augsburg x Bayer Leverkusen – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
10h30 – Borussia Dortmund x Paderborn – CazéTV, Xsports e OneFootball
10h30 – Freiburg x Borussia Monchengladbach – OneFootball
10h30 – Hoffenheim x Stuttgart – OneFootball
10h30 – Mainz x Eintracht Frankfurt – OneFootball
13h30 – Colônia x Werder Bremen – OneFootball

continua após a publicidade

Campeonato Inglês

11h – Liverpool x Fulham – CazéTV e Disney+
11h – Aston Villa x Nottingham Forest – Disney+
11h – Chelsea x Hull City – Disney+
11h – Bournemouth x Brentford – Disney+
11h – Crystal Palace x Ipswich Town – Disney+
13h30 – Tottenham x Everton – Disney+
16h – Sunderland x Arsenal – Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

11h – Watford x Stoke City – NSports e Disney+

Campeonato Português

11h30 – Nacional da Madeira x Alverca – Disney+
14h – Casa Pia x Porto – Disney+
16h30 – Académico de Viseu x Vitória de Guimarães – Disney+

Campeonato Francês

12h15 – Strasbourg x Monaco – CazéTV
15h45 – Paris FC x Lyon – Xsports e CazéTV
15h45 – Auxerre x Nice – CazéTV
15h45 – Le Havre x Angers – CazéTV
15h45 – Lorient x Toulouse – CazéTV

continua após a publicidade

Campeonato Saudita

12h50 – Al Taawoun x Al Hilal – Canal GOAT
15h – Al Khaleej x Al Nassr – Canal GOAT, Band e Bandsports

Campeonato Turco

14h – Konyaspor x Trabzonspor – Disney+

Campeonato Brasileiro

16h – Atlético-MG x Fluminense – Premiere
16h – Grêmio x Vasco – Premiere
17h – Chapecoense x Internacional – Record, CazéTV e Premiere
18h30 – Palmeiras x São Paulo – Premiere
20h30 – Botafogo x RB Bragantino – Prime Video
21h – Santos x Cruzeiro – Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Mexicano

20h – Toluca x Atlas – SportyNet (TV e YouTube)
0h15* – Cruz Azul x América-MEX – SportyNet (TV e YouTube)
*Jogo na madrugada de domingo (12)

MLS

20h30 – Columbus Crew x RB New York – Apple TV
20h30 – DC United x Atlanta United – Apple TV
20h30 – Cincinnati x Charlotte – Apple TV
20h30 – Inter Miami x Nashville – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
20h30 – Orlando City x Toronto – Apple TV
21h30 – Dallas x Portland Timbers – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x Los Angeles FC – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Minnesota United – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Montreal – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x New York City – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x Seattle Sounders – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x Houston Dynamo – Apple TV

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste sábado (12)

Há 1 hora
Arte de onde assistir

Onde Assistir

Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão Feminino

Há 12 horas
Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense

Onde Assistir

Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 13 horas
Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x São Paulo

Onde Assistir

Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Há 14 horas
La Liga 2026/2027 - Sevilla x Valencia

Onde Assistir

Sevilla x Valencia: odds, horário e onde assistir hoje

Há 18 horas
Brasileirão Série C 2026 - Maringá x Santa Cruz

Onde Assistir

Maringá x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações

Há 19 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Internacional

Chapecoense x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Red Bull Bragantino

Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Vasco

Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Santos x Cruzeiro

Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Igor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (11/09/2026)

O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha nesta sexta-feira (11)

Brasileirão Série B 2026 - Sport x Ponte Preta

Sport x Ponte Preta: odds, horário e onde assistir hoje

Serie C1 2026/2027 - Salernitana x Potenza

Salernitana x Potenza: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Athletico PR

Coritiba x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Sevilla x Valencia

Sevilla x Valencia: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Venezia x Fiorentina

Venezia x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações

Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Peru no Sul-Americano feminino de vôlei

Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei feminino; horário e onde assistir

Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Goiás

Vila Nova x Goiás: odds, horário e onde assistir hoje