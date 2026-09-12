Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (12/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (12) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com jogos pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Real Madrid x Rayo Vallecano, Sunderland x Arsenal e os clássicos do Brasileirão.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 12 de setembro de 2026):
Campeonato Espanhol
9h – Racing Santander x Deportivo Alavés – CazéTV
11h15 – Osasuna x Espanyol – CazéTV
13h30 – Athletic Bilbao x Elche – Jovem Pan Esportes e SportyNet (TV e YouTube)
16h – Real Madrid x Rayo Vallecano – CazéTV
Campeonato Italiano
10h – Genoa x Frosinone – Disney+
13h – Lazio x Milan – CazéTV e Disney+
15h45 – Atalanta x Cagliari – Disney+
Campeonato Alemão
➡️ Clique para assistir no Disney+
10h30 – Augsburg x Bayer Leverkusen – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
10h30 – Borussia Dortmund x Paderborn – CazéTV, Xsports e OneFootball
10h30 – Freiburg x Borussia Monchengladbach – OneFootball
10h30 – Hoffenheim x Stuttgart – OneFootball
10h30 – Mainz x Eintracht Frankfurt – OneFootball
13h30 – Colônia x Werder Bremen – OneFootball
Campeonato Inglês
11h – Liverpool x Fulham – CazéTV e Disney+
11h – Aston Villa x Nottingham Forest – Disney+
11h – Chelsea x Hull City – Disney+
11h – Bournemouth x Brentford – Disney+
11h – Crystal Palace x Ipswich Town – Disney+
13h30 – Tottenham x Everton – Disney+
16h – Sunderland x Arsenal – Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
11h – Watford x Stoke City – NSports e Disney+
Campeonato Português
11h30 – Nacional da Madeira x Alverca – Disney+
14h – Casa Pia x Porto – Disney+
16h30 – Académico de Viseu x Vitória de Guimarães – Disney+
Campeonato Francês
12h15 – Strasbourg x Monaco – CazéTV
15h45 – Paris FC x Lyon – Xsports e CazéTV
15h45 – Auxerre x Nice – CazéTV
15h45 – Le Havre x Angers – CazéTV
15h45 – Lorient x Toulouse – CazéTV
Campeonato Saudita
12h50 – Al Taawoun x Al Hilal – Canal GOAT
15h – Al Khaleej x Al Nassr – Canal GOAT, Band e Bandsports
Campeonato Turco
14h – Konyaspor x Trabzonspor – Disney+
Campeonato Brasileiro
16h – Atlético-MG x Fluminense – Premiere
16h – Grêmio x Vasco – Premiere
17h – Chapecoense x Internacional – Record, CazéTV e Premiere
18h30 – Palmeiras x São Paulo – Premiere
20h30 – Botafogo x RB Bragantino – Prime Video
21h – Santos x Cruzeiro – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Mexicano
20h – Toluca x Atlas – SportyNet (TV e YouTube)
0h15* – Cruz Azul x América-MEX – SportyNet (TV e YouTube)
*Jogo na madrugada de domingo (12)
MLS
20h30 – Columbus Crew x RB New York – Apple TV
20h30 – DC United x Atlanta United – Apple TV
20h30 – Cincinnati x Charlotte – Apple TV
20h30 – Inter Miami x Nashville – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
20h30 – Orlando City x Toronto – Apple TV
21h30 – Dallas x Portland Timbers – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x Los Angeles FC – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Minnesota United – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Montreal – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x New York City – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x Seattle Sounders – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x Houston Dynamo – Apple TV
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