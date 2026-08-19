Destaque do Brasil no UFC é comparado com goleiro Vozinha por rival
Tsakuryan brinca com semelhança entre Mauricio Ruffy e goleiro de Cabo Verde
Arman Tsarukyan vai enfrentar um jogador de futebol no UFC? Quase isso. O armênio brincou com a semelhança física entre Mauricio Ruffy e Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde, durante a preparação para o duelo do dia 19 de setembro, no UFC 331. Além da provocação, Tsarukyan aproveitou para destacar que o brasileiro ainda é pouco conhecido fora do mundo das lutas.
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Em entrevista ao "Full Send MMA", Tsarukyan não perdeu a oportunidade de alfinetar o adversário, mas deixou claro que a falta de popularidade de Ruffy não significa que ele seja um rival fácil. O brasileiro chega para o confronto em alta e já acumula vitórias importantes sobre nomes como Michael Chandler e Rafael Fiziev.
— É uma luta arriscada. Nem muitas pessoas o conhecem, aí eu digo: "Vou lutar com o Ruffy". E perguntam: "Quem é Ruffy?" Aí respondo: "O que venceu o Chandler, o Fiziev". As pessoas não o conhecem, mas ele é muito perigoso. Às vezes eu dou risadas dizendo que o Ruffy é o "Vozinha", do futebol. Ele parece com o Vozinha. Aí as pessoas checam: "Quem é Vozinha?". Aí se dão conta: "Ele é um jogador de futebol". Aí eu brinco: "Sim, vou lutar com um jogador de futebol" (risos) — contou Tsarukyan.
A comparação, inclusive, não é novidade. Ruffy já havia sido associado ao goleiro cabo-verdiano por causa da semelhança física entre os dois. Desta vez, porém, foi o próprio próximo adversário do brasileiro quem resgatou a brincadeira para provocar o lutador.
O combate representa uma chance de ouro para ambos. Para Tsarukyan, uma vitória pode fortalecer ainda mais a candidatura a uma disputa pelo cinturão dos leves (até 70,3 kg). Do outro lado, Ruffy busca deixar a sétima colocação do ranking para se aproximar do topo da categoria.
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