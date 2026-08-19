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Destaque do Brasil no UFC é comparado com goleiro Vozinha por rival

Tsakuryan brinca com semelhança entre Mauricio Ruffy e goleiro de Cabo Verde

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 14:47
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Arte com Vozinha e Mauricio Ruffy
Arte com Vozinha e Mauricio Ruffy (Foto: Reprodução/@vozinha / Reprodução/Instagram/UFC)

Arman Tsarukyan vai enfrentar um jogador de futebol no UFC? Quase isso. O armênio brincou com a semelhança física entre Mauricio Ruffy e Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde, durante a preparação para o duelo do dia 19 de setembro, no UFC 331. Além da provocação, Tsarukyan aproveitou para destacar que o brasileiro ainda é pouco conhecido fora do mundo das lutas.

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Em entrevista ao "Full Send MMA", Tsarukyan não perdeu a oportunidade de alfinetar o adversário, mas deixou claro que a falta de popularidade de Ruffy não significa que ele seja um rival fácil. O brasileiro chega para o confronto em alta e já acumula vitórias importantes sobre nomes como Michael Chandler e Rafael Fiziev.

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— É uma luta arriscada. Nem muitas pessoas o conhecem, aí eu digo: "Vou lutar com o Ruffy". E perguntam: "Quem é Ruffy?" Aí respondo: "O que venceu o Chandler, o Fiziev". As pessoas não o conhecem, mas ele é muito perigoso. Às vezes eu dou risadas dizendo que o Ruffy é o "Vozinha", do futebol. Ele parece com o Vozinha. Aí as pessoas checam: "Quem é Vozinha?". Aí se dão conta: "Ele é um jogador de futebol". Aí eu brinco: "Sim, vou lutar com um jogador de futebol" (risos) — contou Tsarukyan.

A comparação, inclusive, não é novidade. Ruffy já havia sido associado ao goleiro cabo-verdiano por causa da semelhança física entre os dois. Desta vez, porém, foi o próprio próximo adversário do brasileiro quem resgatou a brincadeira para provocar o lutador.

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O combate representa uma chance de ouro para ambos. Para Tsarukyan, uma vitória pode fortalecer ainda mais a candidatura a uma disputa pelo cinturão dos leves (até 70,3 kg). Do outro lado, Ruffy busca deixar a sétima colocação do ranking para se aproximar do topo da categoria.

➡️ Opinião: Brasil salva cinturão, mas vive fase de instabilidades no UFC

Mauricio Ruffy comemora vitória sobre Michael Chandler no UFC Casa Branca
Mauricio Ruffy comemora vitória sobre Michael Chandler no UFC Casa Branca (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

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