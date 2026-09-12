'Rival' de Endrick, joia do Real Madrid supera Messi e faz história na Itália
Mastantuono marcou hat-trick e se tornou o jogador mais jovem da Argentina a alcançar o feito
Franco Mastantuono precisou de apenas cinco jogos pela Fiorentina para alcançar uma marca histórica na Europa. Emprestado pelo Real Madrid, o argentino marcou três vezes na vitória por 4 a 2 sobre o Venezia, nesta sexta-feira (11), e se tornou o jogador mais jovem da Argentina a fazer um hat-trick em uma das cinco principais ligas europeias. Aos 19 anos e 28 dias, ele superou um recorde que pertencia a Messi.
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O atacante alcançou o feito 231 dias antes da idade que Messi tinha quando marcou seu primeiro hat-trick pelo Barcelona. O argentino do Real Madrid também estabeleceu outras marcas com a atuação: tornou-se o jogador mais jovem da Fiorentina a balançar as redes três vezes em uma mesma partida e o estrangeiro mais jovem a conseguir o feito na Serie A, segundo os dados apresentados pelos veículos que repercutiram a partida.
Mastantuono decide contra o Venezia
A Fiorentina saiu atrás no placar aos 22 minutos, mas Mastantuono mudou o cenário ainda na primeira etapa. Entre os 29 e os 30 minutos, o argentino marcou duas vezes e virou o confronto para a equipe de Florença.
Os dois gols tiveram uma característica semelhante. Partindo pelo lado direito, o jogador conduziu para o centro e finalizou de fora da área com a perna esquerda, acertando os dois cantos da meta em conclusões diferentes.
O terceiro gol veio aos 84 minutos. Depois de finalizar e ter a primeira tentativa defendida, Mastantuono aproveitou o rebote involuntário para completar o hat-trick e colocar a Fiorentina em vantagem por 4 a 1. O Venezia ainda diminuiu nos minutos finais, mas os visitantes confirmaram a vitória por 4 a 2.
Além dos três gols, o argentino participou ativamente da construção ofensiva. Foram oito finalizações, cinco delas na direção da meta, além de quatro passes que terminaram em chutes dos companheiros. Ele também acertou 22 dos 26 passes que tentou.
Reação após passagem pelo Real Madrid
A atuação acontece depois de um período de adaptação de Mastantuono ao futebol europeu. O argentino chegou ao Real Madrid em 2025, aos 18 anos, depois de se destacar pelo River Plate, mas teve dificuldades para ganhar espaço durante sua primeira temporada na Espanha.
Em 35 partidas pelo clube espanhol na temporada passada, marcou três gols. Na Fiorentina, igualou essa quantidade de gols em apenas cinco jogos disputados em todas as competições.
A mudança para a Itália aconteceu depois de o clube espanhol avaliar que o argentino precisava de mais espaço para atuar. Na Fiorentina, Mastantuono recebeu a confiança da diretoria e passou a ser utilizado em diferentes posições do setor ofensivo.
O desempenho diante do Venezia também rendeu elogios da imprensa italiana. A Gazzetta dello Sport destacou a atuação do argentino, enquanto Corriere dello Sport e Tuttosport também deram destaque ao hat-trick do jogador.
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