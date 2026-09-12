Gabriel Martinelli marca hat-trick pelo Al-Hilal; veja os gols

Gabriel Martinelli marcou o seu primeiro hat-trick pelo Al-Hilal neste sábado (12) na goleada por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun, pela 7ª rodada do Campeonato Saudita. Com o resultado, a equipe assumiu provisoriamente a liderança da competição.

Este foi apenas o terceiro jogo do atacante brasileiro de 25 anos com a camisa do clube saudita. Martinelli foi vendido pelo Arsenal ao Al-Hilal por 70 milhões de euros (R$ 416 milhões) e levou o troféu de melhor em campo após a partida.

continua após a publicidade

— Sempre bom fazer gols. Três, então… Feliz por marcar meus primeiros pelo Al-Hilal, e mais ainda pela boa atuação que tivemos, que nos mantém na liderança. Vitória que nos dá ainda mais confiança para estreamos bem na Champions da Ásia. Espero seguir nesse bom ritmo para brigar por todos os títulos pelo Al-Hilal — afirmou o jogador.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos: Martinelli pegou uma sobra na área e finalizou com o pé direito. Veja o gol:

Aos 42, recebeu passe do inglês Ollie Watkins, ex-Aston Villa, tirou o defensor Al-Saluli do jogo com um corte seco e bateu com a perna esquerda. Veja o lance:

continua após a publicidade

O terceiro veio logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, em cruzamento do holandês Summerville, também reforço vindo da Premier League; Martinelli empurrou para o gol vazio com o pé esquerdo. Veja o gol:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Mandash e Watkins, com dois gols, completaram o placar para o Al-Hilal. Com 18 pontos em sete partidas, o clube lidera provisoriamente o Campeonato Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Com gol de João Pedro, Chelsea reage e empata com o Hull em casa