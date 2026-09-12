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Gabriel Martinelli marca hat-trick pelo Al-Hilal; veja os gols

Brasileiro de 25 anos foi negociado nesta janela de transferências

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 17:17
Atualizado há 1 minutos
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Martinelli marca em goleada do Al-Hilal
Martinelli marca em goleada do Al-Hilal (Foto: Reprodução)

Gabriel Martinelli marcou o seu primeiro hat-trick pelo Al-Hilal neste sábado (12) na goleada por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun, pela 7ª rodada do Campeonato Saudita. Com o resultado, a equipe assumiu provisoriamente a liderança da competição.

Este foi apenas o terceiro jogo do atacante brasileiro de 25 anos com a camisa do clube saudita. Martinelli foi vendido pelo Arsenal ao Al-Hilal por 70 milhões de euros (R$ 416 milhões) e levou o troféu de melhor em campo após a partida.

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— Sempre bom fazer gols. Três, então… Feliz por marcar meus primeiros pelo Al-Hilal, e mais ainda pela boa atuação que tivemos, que nos mantém na liderança. Vitória que nos dá ainda mais confiança para estreamos bem na Champions da Ásia. Espero seguir nesse bom ritmo para brigar por todos os títulos pelo Al-Hilal — afirmou o jogador.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos: Martinelli pegou uma sobra na área e finalizou com o pé direito. Veja o gol:

Aos 42, recebeu passe do inglês Ollie Watkins, ex-Aston Villa, tirou o defensor Al-Saluli do jogo com um corte seco e bateu com a perna esquerda. Veja o lance:

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O terceiro veio logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, em cruzamento do holandês Summerville, também reforço vindo da Premier League; Martinelli empurrou para o gol vazio com o pé esquerdo. Veja o gol:

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Mandash e Watkins, com dois gols, completaram o placar para o Al-Hilal. Com 18 pontos em sete partidas, o clube lidera provisoriamente o Campeonato Saudita.

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Gabriel Martinelli marca hat-trick pelo Al-Hilal
Gabriel Martinelli marca hat-trick pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução)
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