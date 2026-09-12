A saída de Gabriel Jesus do Arsenal ganhou um novo capítulo após Mikel Arteta reagir às declarações do atacante sobre o processo que antecedeu sua transferência para o Barcelona. O técnico espanhol afirmou ter ficado "muito surpreso" com o relato do brasileiro, principalmente porque os dois haviam conversado em particular no vestiário antes da saída. Na ocasião, segundo Arteta, ambos trocaram palavras de gratidão.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

– Para ser sincero, estou muito surpreso, principalmente porque tive uma conversa particular com o Gabriel no vestiário. Não sei o que foi dito, mas não é nada sério. E as palavras que usamos um para o outro foram todas de gratidão. Então, não sei, está tudo bem – afirmou Arteta.

continua após a publicidade

Gabriel Jesus contou que realizou normalmente a pré-temporada do Arsenal, mesmo sabendo que teria poucas oportunidades na equipe. De acordo com o atacante, a situação mudou repentinamente quando passou a trabalhar separado dos companheiros, sem receber uma explicação direta sobre a decisão.

Pouco depois, o brasileiro acertou a transferência para o Barcelona por 10 milhões de euros, no último dia da janela. Pelo Arsenal, Gabriel Jesus disputou 123 partidas e marcou 32 gols durante quatro temporadas.

continua após a publicidade

Arteta assume responsabilidade por decisões difíceis

Arteta reconheceu que mudanças desse tipo podem provocar reações dos jogadores, principalmente quando envolvem notícias que eles não esperavam receber. O treinador afirmou que está preparado para assumir esse papel quando necessário.

– Às vezes eu entendo quando você tem que dar más notícias ou notícias que as pessoas não esperam. Essas coisas são reações. Alguém precisa estar lá para me apoiar, se necessário. Eu preciso estar. E eu entendo isso – declarou.

continua após a publicidade

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal na Copa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O técnico também evitou tratar o episódio como um rompimento da relação com Gabriel Jesus. Para Arteta, o período posterior à saída de um jogador é mais importante para avaliar como ficará o relacionamento entre as partes.

Técnico espera manter relação com o brasileiro

Arteta citou Leandro Trossard como exemplo de um jogador que deixou o Arsenal e continuou próximo do clube. O belga foi negociado com o Besiktas na mesma janela e, posteriormente, retornou ao Emirates Stadium para acompanhar uma partida da equipe.

continua após a publicidade

– O importante é o que geralmente acontece três ou seis meses depois, quando Trossard chega, quando ele está no vestiário com todos nós, a atmosfera e o relacionamento que se desenvolve. E graças a Deus, até agora, com todos os jogadores que saíram, em algum momento o relacionamento dele conosco tem sido muito bom. Espero que continue assim – disse Arteta.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.