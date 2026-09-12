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Com gol de João Pedro, Chelsea reage e empata com o Hull em casa

Estêvão entrou na reta final e foi acintuoso, porém, não foi o suficiente para a vitória dos Blues

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 13:14
Supervisionado porNathalia Gomes,
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João Pedro comemora gol do Chelsea contra o Hull City pela Premier League. (Foto: Henry Nicholls/AFP)
João Pedro comemora gol do Chelsea contra o Hull City pela Premier League. (Foto: Henry Nicholls/AFP)

O Chelsea ficou no empate por 2 a 2 com o Hull City neste sábado (12), pela 4ª rodada da Premier League, em Stamford Bridge. Os Blues saíram na frente com Morgan Rogers, mas Mohamed Belloumi marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e virou o jogo para os visitantes. Na segunda etapa, João Pedro apareceu para buscar a igualdade e evitar a derrota do time londrino em casa.

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O resultado mantém o Hull City invicto neste início de Premier League. Em quatro rodadas, a equipe soma duas vitórias e dois empates e ocupa a terceira posição de forma momentânea. O Chelsea também aparece no topo da tabela, na quarta colocação, com duas vitórias, uma derrota e um empate.

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Como foi o jogo entre Chelsea e Hull City?

O Chelsea começou melhor e conseguiu transformar a pressão inicial em gol aos sete minutos. João Pedro recebeu pela esquerda e encontrou Rogers, que avançou na área e finalizou rasteiro para colocar os donos da casa em vantagem.

O Hull, porém, respondeu rapidamente. Aos 28 minutos, Belloumi aproveitou uma falha defensiva do Chelsea para empatar. Pouco depois, aos 34, o atacante voltou a marcar, desta vez após uma cobrança de escanteio que terminou com a bola desviando antes de entrar. A equipe visitante virou o placar ainda no primeiro tempo.

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Na volta do intervalo, o Chelsea aumentou a pressão em busca da igualdade. O goleiro Tzolakis precisou trabalhar em diferentes momentos, enquanto o Hull também encontrou espaços para ameaçar no contra-ataque.

Aos 66 minutos, veio o empate. Palmer avançou pela esquerda e cruzou para João Pedro, que dominou a jogada e finalizou com precisão para acertar o canto e deixar o placar novamente igualado.

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João Pedro comemorando o gol do empate do Chelsea contra o Hull City com Reece James
João Pedro comemorando o gol do empate do Chelsea contra o Hull City com Reece James (Foto: Henry Nicholls / AFP)

O gol mudou o cenário da partida, que passou a ter os dois times buscando a vitória. O Hull chegou a desperdiçar uma grande oportunidade aos 61 minutos, quando McBurnie não conseguiu aproveitar o rebote de uma defesa de Martínez.

Nos minutos finais, o Chelsea voltou a pressionar e teve boas oportunidades para completar a virada. Palmer desperdiçou uma chance aos 78 minutos, enquanto Rogers também parou em Tzolakis após receber livre dentro da área.

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Estêvão participa da pressão nos minutos finais

Estêvão entrou aos 86 minutos, ao lado de Lacroix, nas vagas de Fofana e Neto. O brasileiro participou das principais tentativas do Chelsea na reta final e teve papel importante na pressão pelo terceiro gol.

Aos 89 minutos, Estêvão cruzou pela direita, e os jogadores do Chelsea pediram pênalti após a bola tocar na mão de um defensor do Hull. O árbitro, porém, mandou o jogo seguir. Pouco depois, o brasileiro voltou a aparecer no ataque e encontrou espaço no segundo poste, mas Tzolakis conseguiu bloquear a finalização.

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Já nos acréscimos, Estêvão sofreu uma falta de Norton-Cuffy após avançar pelo lado direito. Na última oportunidade, Palmer cobrou a bola parada, mas mandou por cima do gol.

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