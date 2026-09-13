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Ex-Palmeiras alcança marca histórica na MLS e brilha com dois gols

Rafael Navarro chegou a quatro gols em apenas três partidas pelo novo clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 11:08
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Rafael Navarro comemorando o doblete na MLS pelo St. Louis City (Foto: Reprodução/St.Louis City)
Rafael Navarro comemorando o doblete na MLS pelo St. Louis City (Foto: Reprodução/St.Louis City)

Rafael Navarro alcançou a marca de 100 jogos na MLS em grande estilo. O atacante, ex-Palmeiras e Botafogo, marcou duas vezes na vitória do St. Louis City por 4 a 2 sobre o Minnesota United, neste sábado (12), e chegou a quatro gols em apenas três partidas pelo novo clube. Os outros 97 jogos na competição foram disputados pelo Colorado Rapids.

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A marca centenária também ganhou um significado especial pela forma como Navarro vem iniciando sua passagem pelo St. Louis. Contratado em uma negociação de 12 milhões de dólares, a maior transferência entre clubes da história da MLS, o brasileiro repetiu a dose dupla da partida anterior, quando marcou duas vezes no empate em 2 a 2 com o Portland Timbers.

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Navarro decide para o St. Louis

O Minnesota saiu na frente logo aos cinco minutos, com Tomas Chancalay. A reação do St. Louis, porém, ainda aconteceu na primeira etapa. Daniel Edelman empatou, Carlo Holse virou, e Navarro ampliou a vantagem aos 38 minutos.

O brasileiro recebeu um lançamento longo já dentro da área e tocou por cobertura na saída do goleiro para marcar um belo gol. No início do segundo tempo, voltou a balançar as redes, desta vez cobrando um pênalti.

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Rafael Navarro comemorando o doblete na MLS pelo St. Louis City
Rafael Navarro comemorando o doblete na MLS pelo St. Louis City

Kelvin Yeboah ainda descontou para o Minnesota, mas o St. Louis sustentou a vantagem e confirmou a vitória. O resultado levou a equipe ao quarto lugar da Conferência Oeste. Após a partida, Navarro celebrou o início de sua trajetória no novo clube e a marca alcançada na competição.

– Não poderia ter começado melhor minha trajetória aqui no St. Louis. Muito legal poder marcar mais dois gols, agora na nossa casa, e receber tanto carinho do torcedor. Feliz demais também com essa marca de 100 jogos na MLS. Para mim, é uma honra fazer parte da história de uma Liga tão profissional, que vem crescendo a cada ano – afirmou.

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44 gols em 100 jogos na MLS

Com os dois gols diante do Minnesota, Navarro chegou a 42 gols e 12 assistências em 100 partidas pela MLS. Antes de se transferir para o St. Louis, o atacante havia construído toda a sua trajetória na competição pelo Colorado Rapids.

Pelo antigo clube, foram 97 jogos e 44 gols, marca que o colocou como o terceiro maior artilheiro da história do Colorado. Agora, menos de duas semanas após a mudança, o brasileiro terá a oportunidade de reencontrar sua ex-equipe.

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O St. Louis City enfrenta o Colorado Rapids na quarta-feira (16), pela semifinal da Copa dos Estados Unidos. Será o próximo compromisso de Navarro pelo clube.

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