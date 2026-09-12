Vini Jr dá assistência, e Real Madrid vence mais uma no Espanhol
Mbappé marca duas vezes no jogo disputado no Bernabéu
Sem maiores dificuldades, mas cometendo muitos erros na defesa no segundo tempo, o Real Madrid bateu o Rayo Vallecano por 4 a 1 neste sábado (12), pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé (duas vezes), Carreras e Bellingham marcaram os gols do Real no Santiago Bernabéu, enquanto Camello descontou.
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Com o resultado, o Real Madrid alcançou a vice-liderança da La Liga, com 12 pontos em cinco jogos. O Barcelona, que joga neste domingo fora de casa com o Levante, lidera com os mesmos 12, mas melhor saldo (15 a 9).
Diante do Rayo Vallecano, o técnico José Mourinho escalou o Real Madrid com Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté e Carreras; Valverde e Bernardo Silva; Bellingham, Diomandé, Vinicius Junior e Mbappé. Endrick ficou mais uma vez no banco.
Contando com a inspiração do quarteto ofensivo, o Real tratou de liquidar o jogo logo na primeira parte da partida. Mbappé abriu o marcador de pênalti logo aos 13 e Carreras ampliou três minutos depois aproveitando erro da saída de bola do Rayo Vallecano. Bellingham, por sua vez, fez o terceiro do Real aos 34, após assistência de Vini Jr.
No segundo tempo, a equipe de José Mourinho reduziu o ímpeto e chegou a sofrer relativa pressão dos visitantes nos primeiros 10 minutos. O Rayo Vallecano acabaria descontando com gol de Camello, aproveitando erro de saída de bola merengue. No fim, Mbappé fez mais um e definiu a contagem.
O Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol na próxima terça-feira (15), quando encara o Elche, fora de casa. O Rayo Vallecano, por sua vez, recebe o Espanyol.
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