Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (14/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (14) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Leeds United x Newcastle e Bahia x Remo.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 14 de setembro de 2026):
Campeonato Italiano
13h30 – Como x Parma – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
13h30 – Torino x Roma – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Inter de Milão x Udinese – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Turco
14h – Gaziantep x Fenerbahçe – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Português
14h45 – Rio Ave x Estrela Amadora – Disney+
16h15 – Moreirense x Marítimo – Disney+
16h45 – Braga x Estoril – Disney+
Campeonato Espanhol
16h – Villarreal x Real Betis – CazéTV
Campeonato Inglês
16h – Leeds United x Newcastle – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
19h30 – Botafogo-SP x Goiás – ESPN 4 e Disney+
19h30 – América-MG x São Bernardo – Disney+
21h30 – Avaí x Vila Nova – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro
20h – Bahia x Remo – Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
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