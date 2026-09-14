A segunda-feira (14) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Leeds United x Newcastle e Bahia x Remo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 14 de setembro de 2026):

Campeonato Italiano

13h30 – Como x Parma – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

13h30 – Torino x Roma – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Inter de Milão x Udinese – ESPN 4 e Disney+

Wesley em ação pela Roma (Foto: Ozan Kose / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Turco

14h – Gaziantep x Fenerbahçe – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

14h45 – Rio Ave x Estrela Amadora – Disney+

16h15 – Moreirense x Marítimo – Disney+

16h45 – Braga x Estoril – Disney+

Campeonato Espanhol

16h – Villarreal x Real Betis – CazéTV

Campeonato Inglês

16h – Leeds United x Newcastle – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

19h30 – Botafogo-SP x Goiás – ESPN 4 e Disney+

19h30 – América-MG x São Bernardo – Disney+

21h30 – Avaí x Vila Nova – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Brasileiro

20h – Bahia x Remo – Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.