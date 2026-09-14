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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (14/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 09:11
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Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano
Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

A segunda-feira (14) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Leeds United x Newcastle e Bahia x Remo.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 14 de setembro de 2026):

Campeonato Italiano

13h30 – Como x Parma – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
13h30 – Torino x Roma – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Inter de Milão x Udinese – ESPN 4 e Disney+

Convocado por Ancelotti, Wesley é titular no duelo entre Roma e Fenerbahçe pela Champions
Wesley em ação pela Roma (Foto: Ozan Kose / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Turco

14h – Gaziantep x Fenerbahçe – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

14h45 – Rio Ave x Estrela Amadora – Disney+
16h15 – Moreirense x Marítimo – Disney+
16h45 – Braga x Estoril – Disney+

Campeonato Espanhol

16h – Villarreal x Real Betis – CazéTV

Campeonato Inglês

16h – Leeds United x Newcastle – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

19h30 – Botafogo-SP x Goiás – ESPN 4 e Disney+
19h30 – América-MG x São Bernardo – Disney+
21h30 – Avaí x Vila Nova – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+

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Campeonato Brasileiro

20h – Bahia x Remo – Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

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