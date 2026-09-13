Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (13/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (13) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com clássicos e jogos pelos principais campeonatos europeus e brasileiros. Os destaques ficam para Manchester United x Manchester City e Flamengo x Corinthians.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 13 de setembro de 2026):
Campeonato Inglês (segunda divisão)
8h – Sheffield United x Wolverhampton – NSports, ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês Feminino
8h – Manchester United (F) x Chelsea (F) – Xsports
10h – Liverpool (F) x Tottenham (F) – Xsports
Copa da Liga Escocesa
8h – Rangers x Celtic – Canal Gol Brasil
Campeonato Belga
8h30 – Club Brugge x Royal Antwerp – DAZN
11h – Genk x Gent – DAZN
Campeonato Espanhol
9h – Celta de Vigo x Málaga – CazéTV
11h15 – Levante x Barcelona – CazéTV
13h30 – Getafe x Deportivo A Coruña – CazéTV
16h – Real Sociedad x Atlético de Madrid – SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês
10h – Coventry City x Brighton – ESPN e Disney+
12h30 – Manchester United x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
10h – Lecce x Monza – Disney+
13h – Napoli x Bologna – Disney+
15h45 – Sassuolo x Juventus – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
10h – Lille x Troyes – CazéTV
12h15 – Le Mans x Lens – CazéTV
15h45 – Brest x PSG – Xsports e CazéTV
Campeonato Alemão
10h30 – RB Leipzig x Hamburgo – CazéTV e OneFootball
12h30 – Elversberg x Bayern de Munique – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
Campeonato Holandês
11h45 – PEC Zwolle x Feyenoord – Disney+
Campeonato Português
14h – Arouca x Santa Clara – Disney+
14h – Benfica x Gil Vicente – Disney+
16h30 – Famalicão x Sporting – NSports e Disney+
Campeonato Turco
14h – Galatasaray x Kocaelispor – Disney+
Campeonato Brasileiro
16h – Mirassol x Vitória – Premiere
17h30 – Flamengo x Corinthians – Globo, ge tv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
16h – Atlético-GO x Criciúma – Disney+
18h – Juventude x Athletic Club-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
18h30 – Fortaleza x Ceará – Disney+
18h30 – Novorizontino x Cuiabá – Disney+
MLS
18h30 – Chicago Fire x New England Revolution – Apple TV
19h30 – Vancouver Whitecaps x Austin – Apple TV
22h – San Diego x Philadelphia Union – Apple TV
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