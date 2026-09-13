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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (13/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 06:00
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Último encontro entre Flamengo e Corinthians terminou em empate por 1 a 0 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Jogadores do São Paulo e Palmeiras em ação no Choque-Rei (Foto: Divulgação/São Paulo)

O domingo (13) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com clássicos e jogos pelos principais campeonatos europeus e brasileiros. Os destaques ficam para Manchester United x Manchester City e Flamengo x Corinthians.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 13 de setembro de 2026):

Campeonato Inglês (segunda divisão)

8h – Sheffield United x Wolverhampton – NSports, ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês Feminino

8h – Manchester United (F) x Chelsea (F) – Xsports
10h – Liverpool (F) x Tottenham (F) – Xsports

Copa da Liga Escocesa

8h – Rangers x Celtic – Canal Gol Brasil

Campeonato Belga

8h30 – Club Brugge x Royal Antwerp – DAZN
11h – Genk x Gent – DAZN

Campeonato Espanhol

9h – Celta de Vigo x Málaga – CazéTV
11h15 – Levante x Barcelona – CazéTV
13h30 – Getafe x Deportivo A Coruña – CazéTV
16h – Real Sociedad x Atlético de Madrid – SportyNet (YouTube)

Campeonato Inglês

10h – Coventry City x Brighton – ESPN e Disney+
12h30 – Manchester United x Manchester City – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

10h – Lecce x Monza – Disney+
13h – Napoli x Bologna – Disney+
15h45 – Sassuolo x Juventus – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

10h – Lille x Troyes – CazéTV
12h15 – Le Mans x Lens – CazéTV
15h45 – Brest x PSG – Xsports e CazéTV

Campeonato Alemão

10h30 – RB Leipzig x Hamburgo – CazéTV e OneFootball
12h30 – Elversberg x Bayern de Munique – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball

Campeonato Holandês

11h45 – PEC Zwolle x Feyenoord – Disney+

Campeonato Português

14h – Arouca x Santa Clara – Disney+
14h – Benfica x Gil Vicente – Disney+
16h30 – Famalicão x Sporting – NSports e Disney+

Campeonato Turco

14h – Galatasaray x Kocaelispor – Disney+

Campeonato Brasileiro

16h – Mirassol x Vitória – Premiere
17h30 – Flamengo x Corinthians – Globo, ge tv e Premiere

Confronto do primeiro turno aconteceu na Neo Química Arena em 22 de março (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Confronto do primeiro turno aconteceu na Neo Química Arena em 22 de março (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

16h – Atlético-GO x Criciúma – Disney+
18h – Juventude x Athletic Club-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
18h30 – Fortaleza x Ceará – Disney+
18h30 – Novorizontino x Cuiabá – Disney+

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MLS

18h30 – Chicago Fire x New England Revolution – Apple TV
19h30 – Vancouver Whitecaps x Austin – Apple TV
22h – San Diego x Philadelphia Union – Apple TV

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