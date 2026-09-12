Ex-Vasco e Cruzeiro, Raniel marca dois em vitória em liga asiática
Nas últimas três temporadas, o atacante disputou 49 partidas pelo BG Pathum United e marcou 23 gols
Lembra dele? Raniel, atacante com passagens por Cruzeiro, São Paulo, Santos e Vasco, voltou a balançar as redes no futebol internacional. Em sua terceira temporada no futebol tailandês, o jogador marcou dois gols na vitória do BG Pathum United por 3 a 2 sobre o Rasisalai United.
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Nas últimas três temporadas, o atacante disputou 49 partidas pelo BG Pathum United e marcou 23 gols. A média é de quase um gol a cada dois jogos.
A passagem pela Tailândia ganhou espaço na trajetória do jogador após um período de destaque no futebol brasileiro. Antes de deixar o país, Raniel defendeu o Vasco em 2022, emprestado pelo Santos. Naquele ano, foi um dos principais nomes da equipe na campanha que terminou com o acesso à Série A.
Pelo Vasco, Raniel marcou 10 gols na Série B de 2022 e teve participação importante na reta final da competição. Na 35ª rodada, contra o Sport, na Ilha do Retiro, o atacante converteu um pênalti nos minutos finais e ajudou a equipe carioca a evitar uma derrota em um momento decisivo da disputa pelo acesso.
Passagens por grandes clubes brasileiros
Raniel começou a trajetória profissional no Cruzeiro, depois de se destacar nas categorias de base. Em 2017, passou a fazer parte do elenco principal e marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pela Copa do Brasil. Em 2018, disputou 55 partidas pelo Cruzeiro e marcou nove gols.
No ano seguinte, Raniel foi contratado pelo São Paulo. A passagem pelo clube paulista durou alguns meses, até a transferência para o Santos. Pelo Peixe, teve duas passagens e disputou 35 jogos, com três gols marcados.
O atacante deixou o Santos em março de 2023, após disputar apenas duas partidas naquela temporada. Pouco depois, iniciou sua trajetória no futebol tailandês, onde encontrou maior regularidade e passou a apresentar números mais expressivos no ataque.
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