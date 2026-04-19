Van Dijk decide no minuto 100 e exalta Salah: "Ele é muito importante para nós"

O Liverpool venceu o Everton por 2 a 1 na primeira partida entre as equipes disputada no estádio Hill Dickinson. Mohamed Salah abriu o placar em sua última participação no clássico de Merseyside, enquanto Virgil van Dijk marcou o gol da vitória aos 100 minutos de jogo. Após o confronto, o zagueiro destacou a importância de Salah para o grupo e a relevância do resultado na disputa por uma vaga na Champions League. O atacante egípcio afirmou que o foco da equipe é garantir a classificação para a competição europeia antes de sua despedida do clube e da disputa da Copa do Mundo.

Na manhã deste domingo (19), o dérbi de Merseyside entre Everton e Liverpool marcou a inauguração do novo estádio Hill Dickinson em clássicos. A partida também representou a última vez de Mohamed Salah no tradicional confronto. Após garantir a vitória por 2 a 1 com um gol no minuto 100, o zagueiro Virgil Van Dijk exaltou o companheiro: "Ele é muito importante para nós".

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Como foi o jogo

O confronto foi equilibrado e tenso até os minutos finais. O Everton teve um gol anulado no primeiro tempo, mas acabou surpreendido por Mohamed Salah, que abriu o placar para os visitantes. Logo no início da segunda etapa, os donos da casa empataram com Beto, após bom cruzamento de Kiernan Dewsbury-Hall.

A partida seguiu sem chances claras para ambos os lados até os acréscimos. No minuto 100, o Liverpool descolou um escanteio que resultou no gol de cabeça do holandês Van Dijk. Foi o primeiro gol do capitão nesta edição da Premier League e o seu terceiro na temporada.

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Vozes do dérbi: O fator Salah e a meta da Champions

Após o apito final, o zagueiro comentou a importância do triunfo na disputa por uma vaga na próxima Champions League.

- Cem por cento (importante). Temos mais cinco jogos contra equipes que também estão lutando por vagas na Liga dos Campeões. Cada jogo é crucial.

Van Dijk também salientou o impacto de Salah para o elenco, especialmente em sua reta final no clube.

- Vou falar muito sobre ele nas próximas semanas. Mas, veja bem, ele é muito importante para nós, dentro e fora de campo. Ele ainda será importante para os últimos cinco jogos que temos pela frente, e com certeza será um momento emocionante para ele e sua família - destacou o zagueiro Holandês.

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Salah também refletiu sobre a sensação de disputar seu último clássico com a camisa dos Reds.

- Para ser sincero, a sensação é ótima. O mais importante era ajudar a equipe a se acalmar e manter a confiança, porque sabíamos antes do jogo que seria complicado. Fico feliz que, no final, tenhamos conseguido vencer - declarou Salah.

De olho na Copa do Mundo e na despedida do clube, o egípcio confirmou o foco total no objetivo da temporada.

- Espero continuar marcando gols e ajudar a equipe a, pelo menos, conseguir a classificação para a Liga dos Campeões. Quero me despedir da melhor maneira possível - completou.

O atacante Mohamed Salah, comemora após marcar o primeiro gol da partida contra o Everton. (Foto de Paul ELLIS/AFP).

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no dia 25 de abril, pela 34ª rodada da Premier League. O Everton visita o West Ham, às 11h (horário de Brasília), enquanto o Liverpool recebe o Crystal Palace em Anfield, também às 11h.

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