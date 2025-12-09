Salah x Arne Slot: técnico do Liverpool se pronuncia após polêmica

Técnico do Liverpool, Arne Slot se pronunciou pela primeira vez após falas polêmicas de Mohamed Salah depois do empate em 3 a 3 com o Leeds, pela 15ª rodada da Premier League. Em entrevista coletiva na véspera do duelo desta terça-feira (9) contra a Inter de Milão, pela fase de liga da Champions, o comandante holandês respondeu diversas perguntas sobre a crise entre ambos.

Para Slot, a relação entre os dois não está "quebrada" e disse que é normal que os jogadores não gostem de ficar no banco. Vale destacar que Salah foi cortado dos relacionados contra a Inter e não estará à disposição para o Liverpool no jogo da Champions.

— Relação quebrada? Não é isso que sinto, mas ele tem o direito a sentir-se da forma que entender. Eu não senti isso, de todo, até sábado à noite. Quando não escolho um jogador, é normal eles não gostarem tanto de mim, mas ele teve muito respeito para com os membros do staff, com os colegas, e treinou muito bem. Portanto, foi uma surpresa para mim ouvir que, depois do jogo, ele teceu aqueles comentários, mas, como digo, não é a primeira vez que um jogador não fica satisfeito por não jogar — disse Arne Slot.

Como começou a polêmica de Salah com Arne Slot?

Após mais um resultado ruim no empate em 3 a 3 com o Leeds United, no que foi a terceira partida consecutiva de Mohamed Salah no banco de reservas, o camisa 11 explodiu e não ponderou suas palavras em direção a Slot.

— Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que eu tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento. Me parece que alguém não me quer no clube — disse o egípcio.

Salah também afirmou que que foi "jogado aos leões" pelo mau momento do time, dizendo que não tem mais relação com Arne Slot. Em resposta, o técnico holandês preferiu por não estender a polêmica.

— A única pessoa que pode responder essa pergunta (se Salah está se referindo a Slot como quem o colocou nessa situação) é o próprio Mo. Eu posso supor, mas não acho que seja o momento certo para isso.

