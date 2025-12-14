Técnico do Liverpool, Arne Slot define futuro de Mohamed Salah

O Liverpool afastou a crise após a vitória por 2 a 0 sobre o Brighton neste sábado (13), pela 16ª rodada da Premier League. Em um dos momentos mais delicados da passagem de Mohamed Salah pelos Reds, a equipe convivia com resultados negativas e desgastes internos, principalmente no relacionamento entre o egípico e o técnico Arne Slot. Em coletiva após o jogo, o treinador comentou sobre o futuro do astro no clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Questionado sobre a situação de Salah, Arne Slot revelou que gostaria que o jogador voltasse depois da Copa Africana de Nações. Após o triunfo dos Reds, o camisa 11 se apresentará à seleção do Egito para disputar a competição continental, entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, no Marrocos.

continua após a publicidade

— Sim, gostaria que ele voltasse. Não há problema a resolver. Acho que ele não foi o único jogador que caminhou pelo campo agradecendo aos torcedores... Mo vai para a Copa Africana e espero que ele se saia muito bem. Temos que jogar aqui sem ele — disse o técnico do Liverpool.

Apesar de ter sido um dos principais destaques do jogo em Anfield, Salah começou no banco e entrou ainda no primeiro tempo, após lesão do zagueiro Joe Gomez. O atacante egípcio não havia participado de duas das últimas três partidas do Liverpool na Premier League e deu assistência para um dos gols de Hugo Ekitiké.

continua após a publicidade

Como começou a polêmica entre Salah e Arne Slot no Liverpool?

O descontentamento público começou quando Salah, que ficou fora da lista para o duelo contra a Inter de Milão na terça-feira (9) pela Champions League, declarou após o empate contra o Leeds United que havia sido "abandonado" pelo clube. Ele também disse ter "conquistado seu lugar" na equipe.

Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

— Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que eu tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento. Me parece que alguém não me quer no clube — disse Mohamed Salah.

Salah também afirmou que foi "jogado aos leões" pelo mau momento do time, dizendo que não tem mais relação com Arne Slot. Em resposta, o técnico holandês preferiu por não estender a polêmica.

— A única pessoa que pode responder essa pergunta (se Salah está se referindo a Slot como quem o colocou nessa situação) é o próprio Mo. Eu posso supor, mas não acho que seja o momento certo para isso.

Slot ressaltou que a ausência do atacante na viagem a Milão foi uma decisão tomada pelo clube, com participação direta dele, mas garantiu que decisões de escalação continuam sob sua responsabilidade. Para o técnico do Liverpool, a relação entre os dois não estava "quebrada" e disse que é normal que os jogadores não gostem de ficar no banco.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial