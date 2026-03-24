Olheiro Lance!: possíveis destinos para Salah, de saída do Liverpool
Astro anunciou que deixará os Reds ao final da temporada 25/26
Mohamed Salah anunciou nesta terça-feira (24) que deixará o Liverpool ao fim da temporada 2025/26. Aos 33 anos, o egípcio perdeu protagonismo na equipe inglesa durante a temporada, mas há menos de um ano fazia uma das melhores campanhas da carreira na Premier League. O atacante certamente terá oportunidades para continuar no Velho Continente ou buscar mercados alternativos.
Abaixo, o Lance! aponta possíveis destinos para o craque!
Olheiro Lance!: para onde vai Salah?
Al-Hilal (Arábia Saudita)
O futebol saudita já é apontado há algum tempo como destino mais provável para Mohamed Salah, que interessa aos clubes apoiados pelo Fundo de Investimento Público (PIF). Frustrado com a passagem de Neymar, o Al-Hilal poderia procurar no egípcio a nova cara do seu time. Idolatrado ao redor do mundo e principalmente no continente africano, o astro certamente ajudaria no projeto de desenvolvimento midiático global da equipe treinada por Simone Inzaghi.
PSG (França)
Apesar do sucesso na última temporada, o PSG já não tem um elenco tão midiático quanto na época de Neymar, Mbappé e Messi. Assim, Salah poderia ser uma figura para atrair mais holofotes ao Campeonato Francês, muitas vezes ofuscado pelas outras principais ligas europeias. Além disso, o presidente do clube parisiano, Nasser Al-Khelaifi, já confessou que é "apaixonado" pelo futebol do ex-Liverpool.
Roma (Itália)
Foi com a camisa da Roma que Salah se colocou na elite do futebol mundial. Depois de passagem de poucas oportunidades no Chelsea, brilhou em duas temporadas na capital italiana antes de ser negociado com o Liverpool. Agora, o egípcio poderia ter a oportunidade de devolver protagonismo à equipe, que dever perder o principal astro, Paulo Dybala, ao fim da atual temporada.
Al-Ahly (Egito)
O retorno de Salah ao Egito seria um movimento surpreendente e histórico. Ídolo nacional, o atacante atrairia multidões por onde passasse. Clube mais vitorioso do continente africano, o Al-Ahly estaria à altura da grandeza do canhoto, que poderia ser seduzido pela possibilidade de liderar o clube contra europeus e sul-americanos nos torneios mundiais da Fifa.
Galatasaray (Turquia)
Disposto a abrir os cofres para contar com grandes astros, o Galatasaray costuma seduzir os atletas também com o apoio de uma torcida apaixonada e a possibilidade de continuar disputando a Champions League. O elenco atual conta com jogadores que ainda teriam mercado nas principais ligas europeias, como İlkay Gündoğan, Leroy Sané e Victor Osimhen. Quem sabe não é Salah a peça que falta para disputar de vez o principal título do continente?
