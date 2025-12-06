

O Liverpool voltou a tropeçar na Premier League. Depois de abrir 2 a 0, o time de Arne Slot cedeu duas vezes o empate e ficou no 3 a 3 com o Leeds United neste sábado (06), no Elland Road, pela 15ª rodada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em uma partida caótica, Hugo Ekitike marcou duas vezes e colocou os Reds em vantagem. Dominic Calvert-Lewin e PenAnton Stach empataram para o Leeds, mas Dominik Szoboszlai voltou a deixar o Liverpool na frente. Nos acréscimos, porém, Ao Tanaka aproveitou um vacilo defensivo e garantiu o empate definitivo.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Liverpool desperdiça a chance de encostar no G-5 da Premier League.

Salah fica no banco novamente e explode tropeço

Pela terceira partida consecutiva, Mohamed Salah ficou no banco de reservas — e, desta vez, não entrou em campo. Após o apito final, o atacante deu uma entrevista bombástica à "TV2Sport".

Principais trechos da fala de Salah:

— Não é aceitável para mim ficar no banco de novo... Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não entendo.

— Eles estão me jogando aos leões." (Expressão equivalente a "throw me under the bus", usada quando alguém é sacrificado ou usado como 'bode expiatório'.)

continua após a publicidade

— Eu não acho que eu seja o problema. Sempre dei o meu melhor pelo Liverpool e eles estão me queimando."

— Eu tinha um bom relacionamento com o técnico… e, de repente, não temos mais relacionamento nenhum."

— Me parece que alguém não me quer no clube.”

O egípcio, de 33 anos, disse ainda sentir que está sendo abandonado pelo Liverpool:

— Fiz muito por este clube. Estar no banco desse jeito… sinto que estão me abandonando à própria sorte.

Salah, que tem contrato até julho de 2027, foi alvo do futebol saudita durante meses, mas acabou renovando com os Reds em abril.

Mohamed Salah celebrando a renovação contratual com o Liverpool (Foto: Reprodução / Twitter)

Clima indefinido e possível despedida

Salah deve ter apenas mais um jogo à disposição do Liverpool antes de se apresentar à seleção egípcia para a Copa Africana de Nações. O empate contra o Leeds pode ter sido a penúltima aparição dele pelos Reds em 2025. Sobre o futuro, ele deixou no ar:

— Veremos o que vai acontecer. Anfield pode ser minha despedida dos torcedores. Vou para a Copa Africana… e não sei o que vai acontecer quando eu estiver lá — disse o camisa 11

Nesta temporada, Salah soma 19 jogos, com cinco gols e três assistências. Ele foi titular em 16 deles.

A próxima partida do Liverpool será na terça-feira (9), contra a Inter de Milão, no San Siro, pela 6˚ rodada da Champions League.

Depois os Reds jogam no sábado (13) contra o Brighton, em Anfield — jogo que pode marcar um capítulo decisivo no futuro do maior ídolo recente do clube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial