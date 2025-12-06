Salah rompe o silêncio após novo tropeço do Liverpool: 'Alguém não me quer no clube'
Atacante dos Reds ficou no banco de reservas pela terceira partida seguida
O Liverpool voltou a tropeçar na Premier League. Depois de abrir 2 a 0, o time de Arne Slot cedeu duas vezes o empate e ficou no 3 a 3 com o Leeds United neste sábado (06), no Elland Road, pela 15ª rodada.
Em uma partida caótica, Hugo Ekitike marcou duas vezes e colocou os Reds em vantagem. Dominic Calvert-Lewin e PenAnton Stach empataram para o Leeds, mas Dominik Szoboszlai voltou a deixar o Liverpool na frente. Nos acréscimos, porém, Ao Tanaka aproveitou um vacilo defensivo e garantiu o empate definitivo.
Com o resultado, o Liverpool desperdiça a chance de encostar no G-5 da Premier League.
Salah fica no banco novamente e explode tropeço
Pela terceira partida consecutiva, Mohamed Salah ficou no banco de reservas — e, desta vez, não entrou em campo. Após o apito final, o atacante deu uma entrevista bombástica à "TV2Sport".
Principais trechos da fala de Salah:
— Não é aceitável para mim ficar no banco de novo... Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não entendo.
— Eles estão me jogando aos leões." (Expressão equivalente a "throw me under the bus", usada quando alguém é sacrificado ou usado como 'bode expiatório'.)
— Eu não acho que eu seja o problema. Sempre dei o meu melhor pelo Liverpool e eles estão me queimando."
— Eu tinha um bom relacionamento com o técnico… e, de repente, não temos mais relacionamento nenhum."
— Me parece que alguém não me quer no clube.”
O egípcio, de 33 anos, disse ainda sentir que está sendo abandonado pelo Liverpool:
— Fiz muito por este clube. Estar no banco desse jeito… sinto que estão me abandonando à própria sorte.
Salah, que tem contrato até julho de 2027, foi alvo do futebol saudita durante meses, mas acabou renovando com os Reds em abril.
Clima indefinido e possível despedida
Salah deve ter apenas mais um jogo à disposição do Liverpool antes de se apresentar à seleção egípcia para a Copa Africana de Nações. O empate contra o Leeds pode ter sido a penúltima aparição dele pelos Reds em 2025. Sobre o futuro, ele deixou no ar:
— Veremos o que vai acontecer. Anfield pode ser minha despedida dos torcedores. Vou para a Copa Africana… e não sei o que vai acontecer quando eu estiver lá — disse o camisa 11
Nesta temporada, Salah soma 19 jogos, com cinco gols e três assistências. Ele foi titular em 16 deles.
A próxima partida do Liverpool será na terça-feira (9), contra a Inter de Milão, no San Siro, pela 6˚ rodada da Champions League.
Depois os Reds jogam no sábado (13) contra o Brighton, em Anfield — jogo que pode marcar um capítulo decisivo no futuro do maior ídolo recente do clube.
