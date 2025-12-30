De 'melhor do mundo' a reserva: veja como foi o 2025 de Mohamed Salah

O ano de 2025 para Mohamed Salah foi um período de contrastes acentuados, marcado pela transição entre a glória e a instabilidade no Liverpool. O atacante egípcio iniciou o ciclo como o principal protagonista da conquista da Premier League, consolidando seu status de ídolo em Anfield sob a gestão de Arne Slot.

Contudo, o segundo semestre do ano revelou um cenário de desgaste técnico e emocional, com a queda de rendimento do atleta acompanhando a crise de resultados, o que gerou questionamentos sobre sua continuidade nos Reds. A seguir, o Lance! te mostra como foi o ano do Rei Egípcio:

Protagonismo e artilharia no título da Premier League ⚽🏆

No primeiro semestre de 2025, Salah reafirmou sua importância para o Liverpool ao liderar a equipe na conquista do vigésimo título inglês do clube. O camisa 11 encerrou a temporada 2024/25 com estatísticas expressivas, registrando 29 gols e 18 assistências em todas as 38 partidas.

Eleito o melhor jogador da competição, o egípcio foi fundamental para manter a regularidade do time no período pós-Klopp, demonstrando adaptação ao time de Arne Slot. A celebração do troféu em Anfield foi um marco pessoal para o atleta, que pôde comemorar a conquista nacional pela primeira vez diante da torcida, após a temporada 2019/20 em meio à Covid-19.

O reinado continua 👑

Em abril de 2025, a diretoria do Liverpool anunciou a renovação do contrato de Mohamed Salah até junho de 2027. O novo vínculo incluiu um reajuste salarial que o transformou no segundo jogador mais bem pago da Premier League, atrás apenas de Erling Haaland.

Mohamed Salah celebra renovação contratual com o Liverpool (Foto: Reprodução / Twitter)

O acerto ocorreu após meses de negociações e especulações sobre propostas do futebol saudita, sendo interpretado como uma declaração de confiança mútua entre o jogador e a instituição. Na ocasião, Salah declarou publicamente sua ambição de ampliar o legado em Anfield.

O declínio técnico e as tensões com Arne Slot ⚔️

No entanto, a virada para a temporada 2025/26 trouxe um declínio perceptível na produção ofensiva de Salah. Diferente da eficácia demonstrada no ano anterior, o atacante enfrentou dificuldades para manter a intensidade física, registrando apenas cinco gols até o mês de novembro.

O baixo rendimento coincidiu com a pior sequência de resultados do Liverpool na história recente da liga, culminando na queda da equipe da liderança para a 11ª posição, além da eliminação para Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa. Paralelamente, a relação entre o jogador e o técnico Arne Slot sofreu desgastes públicos, com o treinador deixando de garantir a titularidade absoluta do egípcio. Salah chegou a ser cortado de partidas importantes na Champions League, expondo uma crise de comando no vestiário.

Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

O desempenho de Salah em competições de mata-mata em 2025 foi marcado por frustrações. Após uma campanha próximo da perfeição na fase de liga, o Liverpool foi eliminado para o PSG nas oitavas de final. Atualmente, os Reds ocupam a nona colocação na primeira fase, com quatro vitórias e duas derrotas.

Foco em 2026 🔜

O encerramento de 2025 para Mohamed Salah mostra que, embora tenha iniciado o ciclo com a conquista do título nacional e prêmios individuais de melhor jogador da liga, o atacante termina o calendário em rota de colisão com a comissão técnica e sob críticas de ídolos do clube por sua postura extracampo.

Mesmo assim, o egípcio tem contrato até junho de 2027, e enxerga na primeira metade de 2026 como uma possibilidade de voltar no topo da cadeia do futebol inglês. Pelo Egito, o atacante buscou refúgio na seleção para a disputa da Copa Africana de Nações, com gols decisivos sobre Zimbábue e África do Sul, garantindo seu lugar no mata-mata.

