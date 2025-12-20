Salah se desculpa com companheiros após polêmicas no Liverpool

O atacante Mohamed Salah pediu desculpas formais aos seus companheiros de equipe no Liverpool após a recente crise interna gerada por suas declarações públicas. A informação foi revelada pelo meio-campista Curtis Jones, em entrevista à Sky Sports, antes do confronto contra o Tottenham neste sábado (20).

A polêmica teve início após Salah afirmar, em entrevista, que se sentia "abandonado" pelo clube e relatar uma deterioração em seu relacionamento com o técnico Arne Slot. O desabafo ocorreu após o jogador ser reserva no empate em 3 a 3 contra o Leeds United, em 6 de dezembro, e ser cortado da partida seguinte contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões.

— Mo é um homem independente e pode dizer o que quiser. Ele nos pediu desculpas, dizendo: "Se eu incomodei alguém ou fiz vocês se sentirem de alguma forma, peço desculpas". Esse é o tipo de pessoa que ele é — relatou Curtis Jones.

Reação de Salah ao gol do United contra o Liverpool (Foto: PETER POWELL / AFP)

Reação do Elenco e do Treinador

De acordo com Jones, o pedido de desculpas foi bem recebido pelo grupo e o clima no vestiário permanece positivo. O meio-campista defendeu a postura do egípcio, associando o episódio à mentalidade competitiva do atacante.

— Ele estava otimista, com um grande sorriso no rosto e todos reagiam da mesma forma a ele. Acho que faz parte da vontade de ser um vencedor. Se um jogador está bem em ficar no banco e não quer ajudar a equipe, acho que isso seria um problema maior — completou o meia.

O técnico Arne Slot também buscou encerrar o assunto publicamente, afirmando que a equipe "seguiu em frente". Salah retornou ao time como substituto na vitória por 2 a 0 contra o Brighton, em Anfield, onde participou da jogada de um dos gols antes de se apresentar à seleção do Egito para a disputa da Copa Africana de Nações.

Apesar da reconciliação interna, os comentários de Salah geraram críticas de ex-jogadores do clube, como Jamie Carragher, e alimentaram especulações sobre seu futuro. Com a abertura da janela de transferências em janeiro, clubes da Liga Profissional Saudita mantêm o interesse na contratação do atacante.

Salah comemora gol pelo Liverpool (Oli Scarff/AFP)

