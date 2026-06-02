O Bayer Leverkusen ficou perto de contratar Filipe Luís como seu novo treinador. As negociações entre o clube alemão e o ex-técnico do Flamengo estavam avançadas, conforme revelou o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports da Alemanha. No entanto, um entrave burocrático inviabilizou o acordo: a licença de treinador.

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Filipe Luís possui apenas a licença da Conmebol, não a Uefa Pro Licence, exigida para comandar equipes na Europa. O Leverkusen chegou a entrar em contato com a Uefa para buscar uma solução, mas o processo levava tempo. O brasileiro não quis esperar, especialmente porque o Monaco também pressionava para contratá-lo.

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Sem paciência para aguardar a regularização, Filipe Luís optou por seguir outro caminho. O Monaco, ciente da dificuldade com a licença, mostrou-se disposto a arcar com multas de até 25 mil euros por partida, caso necessário, para contar com o treinador.

Licença de Filipe Luís pode ser validada após três anos

A regra da Uefa prevê que, se nenhuma exceção especial for concedida, a licença da Conmebol passa a ser automaticamente reconhecida como equivalente à Uefa Pro Licence após três anos de trabalho como técnico principal. Filipe Luís comandou o Flamengo por cerca de um ano e meio, período insuficiente para obter o reconhecimento automático.

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A diretoria do Monaco, ciente da situação, decidiu avançar mesmo assim. O clube francês encaminhou o acerto com o brasileiro, e os termos do contrato já estão selados entre as partes, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O vínculo deve ser assinado em breve e terá validade até junho de 2028

Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

Ao garantir o sim de Filipe Luís, o Monaco venceu uma concorrência importante no mercado de técnicos. O brasileiro era a prioridade da diretoria do Bayer Leverkusen para substituir o dinamarquês Kasper Hjulmand. O nome de Filipe Luís também circulou nos bastidores do Chelsea, clube pelo qual atuou como jogador, mas os ingleses optaram pela contratação do espanhol Xabi Alonso.

Filipe Luís chegará ao Monaco com a missão de substituir o belga Sébastien Pocognoli, que deixará o cargo após a equipe terminar a Ligue 1 na sétima colocação. O desempenho frustrou as expectativas da diretoria, que não conseguiu uma vaga na Champions League e terá que disputar a Conference League na próxima temporada.

Aos 40 anos, o brasileiro assumirá sua primeira equipe no futebol europeu. Apesar da carreira curta como treinador, já é marcada por conquistas expressivas. Em pouco mais de um ano e meio no Flamengo, faturou cinco títulos, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Foi demitido em março de 2026, após as perdas da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, e estava livre no mercado desde então.

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