Igor Thiago quebra recorde na Premier League e impressiona web: 'Copa do Mundo'

Igor Thiago superou a marca de outros atacantes brasileiros como Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que também sonham com a convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Com os dois gols marcados no empate do Brentford por 2 a 2 com o Everton, o centroavante tornou-se o primeiro brasileiro na história da Premier League a atingir a marca de 21 gols em uma única edição.

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➡️ Endrick lidera estatísticas no Lyon e se destaca no elenco francês

Os números da temporada colocam Igor Thiago na vice-artilharia da Premier League, com apenas um gol a menos que Haaland, do Manchester City, que soma 22.

As estatísticas impressionantes de Igor Thiago na Premier League, campeonato nacional que é considerado o mais competitivo do mundo, novamente agitaram a internet. Nas redes sociais, o nome do centroavante é apontado por brasileiros como o ideal para a Copa do Mundo.

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Igor Thiago vive ascensão na Seleção, sonhando com a Copa do Mundo

No último amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo, contra a Croácia, Igor Thiago foi o escolhido por Carlo Ancelotti para cobrar o pênalti decisivo do jogo, mesmo tendo sido Endrick o jogador a sofrer a penalidade máxima. Igor aproveitou a chance e converteu a cobrança com tranquilidade.

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Igor Thiago marcou um dos gols do Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Igor Thiago terá mais seis partidas pelo Brentford para tentar a artilharia inédita para um brasileiro, com duelos programados contra Fulham, Manchester United, West Ham, Manchester City, Crystal Palace e Liverpool.

A convocação oficial para a Copa do Mundo está marcada para o dia 18 de maio de 2026. Com todos os seus 21 gols na Premier League marcados de dentro da área, Igor Thiago se consolida como a principal referência ofensiva dos "Bees" e uma das esperanças do Brasil para o ciclo mundialista.