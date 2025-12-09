O Liverpool visita a Inter de Milão no San Siro nesta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Uma ausência de destaque marca a partida: Mohamed Salah, principal referência da equipe nos últimos anos, não viajou à Itália e permanece em crise interna com a diretoria e, sobretudo, com o técnico Arne Slot. Diante desse cenário, Alisson, uma das lideranças do elenco e amigo próximo do atacante, se pronunciou sobre a situação.

Em entrevista coletiva de pré-jogo, concedida na segunda-feira (8) ao lado de Slot, o goleiro reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo grupo nesta primeira metade de temporada marcada por altos e baixos. O brasileiro destacou que, embora admire Salah e compreenda sua importância para o elenco, é fundamental que a equipe mantenha o foco no desempenho dentro de campo e se prepare ao máximo para a próxima partida.

— Não é fácil como grupo. Temos uma relação pessoal com ele. Joguei com o Salah durante muito tempo. É uma boa pessoa, uma lenda e um símbolo para o Liverpool. Não é algo que me faça feliz, mas não há muito tempo no futebol para chorar por isso. Foquemos no jogo — disse o arqueiro da Seleção.

Na sequência, Alisson afirmou que a situação vivida por Salah decorre de atitudes anteriores, e que o atacante agora enfrenta duras consequências. O camisa 1 acrescentou que tentou ajudá-lo e espera que tudo se resolva, tanto pelo vínculo de amizade quanto pelo bem do Liverpool.

— O fato de Salah não estar disponível é consequência do que fez. Ainda não falei com ele sobre a situação, quero fazer isso. Não é só um companheiro pra mim, somos bons amigos. Quero o melhor para ele e para o clube. Acredito que sua intenção não foi faltar com respeito. Pode se expressar livremente, mas também deve assumir as consequências de seus atos — completou Alisson.

⭐ De ídolo à saída pelos fundos? 🚪

Após mais um resultado negativo, com o empate em 3 a 3 diante do Leeds United — terceira partida consecutiva de Salah no banco de reservas, sendo a segunda sem jogar um minuto sequer. O atacante, conhecido por evitar declarações públicas, se manifestou de forma contundente sobre sua saída do time titular e criticou duramente o técnico dos Reds.

O camisa 11 afirmou ter sido "jogado aos leões" em razão do mau momento da equipe, declarou não manter mais relação com Slot e deixou em aberto a possibilidade de permanecer no clube até 2026. O jogador terá apenas mais uma partida pelo Liverpool antes de se apresentar à seleção egípcia para a Copa Africana de Nações. Após negociações turbulentas no final da temporada passada, o astro renovou seu contrato com o clube até junho de 2027.

