Real Madrid se aproxima de primeiro grande reforço para a temporada

O Real Madrid está prestes a garantir sua primeira contratação de peso para a próxima temporada. De acordo com o jornal "Diario AS", o clube espanhol acelerou as negociações para fechar com o zagueiro Konaté, do Liverpool, que estará livre no mercado a partir de julho. O defensor francês de 27 anos não renovou seu vínculo com os Reds e já se despediu da torcida.

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O contrato de Konaté com o Liverpool, assinado quando ele chegou ao clube em 2021, expira no final de junho. As conversas para a extensão do vínculo começaram em outubro de 2024, mas as negociações estagnaram nos bastidores. A diretoria inglesa já agiu no mercado em busca de substitutos: contratou Giovanni Leoni junto ao Parma e fechou acordo para a chegada de Jeremy Jacquet, do Rennes.

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Defesa é prioridade no Real Madrid

O clube merengue reconhece que precisa reforçar a defesa, setor severamente prejudicado por lesões nas últimas duas temporadas. Carvajal deixou o Bernabéu após um ano marcado por problemas físicos. Militão ficará afastado por quatro ou cinco meses. Alaba deixou o clube após não conseguir se recuperar de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior. Mendy, com lesão recorrente, pode perder quase toda a próxima temporada. Rüdiger, que renovará por mais um ano, sofre com um problema crônico no joelho.

O objetivo do clube, segundo o As, é contratar pelo menos dois ou três zagueiros. A aposta em Konaté é um passo nessa direção. O francês tem 1,94 metro de altura e pesa 95 quilos, características físicas que agradam ao perfil de técnico como José Mourinho – favorito para assumir o comando caso Florentino Pérez seja reeleito presidente no domingo (7).

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Ibrahima Konaté em ação pelo Liverpool (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Konaté é um jogador fundamental para a seleção francesa e amigo de Kylian Mbappé. O atacante, em conversas informais com dirigentes do clube, indicou que a contratação do zagueiro seria uma boa adição ao futuro projeto esportivo. O fato de Mbappé ver a chegada do compatriota com bons olhos joga a favor da negociação, especialmente na comunidade francesa do vestiário de Valdebebas, onde também estão Camavinga e Mendy.

O zagueiro também recebeu propostas de Bayern de Munique, PSG e de quase todos os seis grandes da Premier League. Mas o Real Madrid saiu na frente. A equipe de Florentino Pérez está acelerando os preparativos para a contratação agora que ela está ao alcance.

Talento da base também será aproveitado

Além da chegada de Konaté, o Real Madrid contará com jogadores formados na base para reforçar a defesa. Raúl Asencio, já consolidado e presença constante no time principal, tem contrato até 2031 e começará a pré-temporada com Mourinho, caso Florentino Pérez seja reeleito.

Joan Martínez, de 18 anos, é outro jovem promissor. Recentemente conquistou a Youth League com o time Juvenil A e foi titular na vitória por 2 a 0 contra o Sabadell, pelos playoffs de acesso à Premier League com o Castilla. Lamini Fati, de 20 anos, contratado do Leganés em 2025 por 100 mil euros, também se destacou na última partida do time B sob o olhar atento de Florentino Pérez.

Víctor Valdepeñas (19), que já estreou no time principal, e Diego Aguado (19), outro que já teve experiência na equipe principal, completam a lista de talentos da base. O clube aposta na combinação de experiência e juventude para reconstruir sua defesa.

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